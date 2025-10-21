Timanställda sjuksköterskor till Farsta vårdcentral
Vårdcentralen i Farsta är en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Arbetsplatsen ligger vid tunnelbanan i Farsta Centrum, en hållplats från pendeltåget i Farsta Strand. Fler av våra medarbetare vidareutbildar sig och vi behöver öka vår personalstyrka. För oss är det viktigt med ett flexibelt och nära samarbete mellan yrkesgrupperna för att på bästa sätt hjälpa våra patienter. Vi formar en arbetsmiljö där alla kan utvecklas och känna stolthet över sin egen och vår gemensamma insats. På så sätt kan alla vara delaktiga i utvecklingen av vår arbetsplats.
Din roll
Tjänsten som mottagningssjuksköterska innebär sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentralen, med bland annat triage, telefonrådgivning och arbeta i vår chatt. Möjlighet finns att arbeta på distans.
Vi erbjuder dig Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Frukost varje fredag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är utbildad sjuksköterska. Du får gärna ha erfarenhet av arbete på mottagning inom primärsjukvård. Du ska ha god datorvana, erfarenhet av att dokumentera i journalsystemet TakeCare och kan uttrycka dig väl i svenska språket i både tal och skrift. Vi ser att du har ett positivt förhållningssätt och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du behöver ha lätt för att samarbeta i grupp samt trivas med att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Som person är du lyhörd och har förmåga att bemöta kunders olikheter på ett professionellt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighetSå ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
