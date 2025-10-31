Timanställda lagerarbetare till Cellbes i Borås
2025-10-31
Insitepart är en drift- och kompetenspartner inom logistik. Vi har ett tydligt fokus att leverera marknadens mest effektiva driftlösningar inom retail och E-handel. Just nu söker vi lagerarbetare till vårt uppdrag för Cellbes i Borås.
Dina Ansvarsområden Som lagerarbetare för vårt uppdrag hos Cellbes är du anställd hos Insitepart men arbetar på Cellbes nya lager i Viared, Borås. Du är en viktig del av den dagliga driften där du tillsammans med dina kollegor ser till att produktionen når uppsatta mål. Arbetsuppgifterna på lagret innefattar inleverans, plock och pack där du utöver dina kollegor har hjälp av ett autostore-lager. Kollektivavtalet som tillämpas är lager- och e-handelsavtalet där vår fackliga samarbetspartner är Handelsanställdas förbund. Arbetstiderna är 07,00-16,00 Måndag-Fredag
Du som personFör att autostore-lagret ska fungera så bra som möjligt så är det viktigt att allt görs på rätt sätt. Vi söker därför dig som är noggrann och kan se din del i att kunden blir nöjd. Ditt naturliga driv och engagemang gör att du ser möjligheter och tar tag i de utmaningar som du möter på vägen. Vi ser gärna att du trivs med att arbeta i en miljö där förändringar och utveckling är en del av vardagen. Publiceringsdatum2025-10-31Kravprofil för detta jobb
Tidigare erfarenhet arbete inom lager eller terminal
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med en automationsanläggning sedan tidigare
Du har fyllt 18 år
Har en annan huvudsaklig sysselsättning såsom studier på heltid alt. annat arbete om minst 51%.
Om Insitepart
Insitepart är en drift- och kompetenspartner inom logistik. Vi har en tydlig specialisering och fokus på att leverera marknadens mest effektiva driftlösningar inom retail och e-handel. Våra uppdragsgivare är både varuägare och logistikföretag. Vi är vana att arbeta med välkända varumärken som ställer höga krav på vår leverans. Partnerskapet med våra kunder innebär att vi tillsammans arbetar för att skapa mätbara förbättringar. Samarbetet präglas av högt ställda krav och en ömsesidig hängivenheten att nå uppsatta mål. Vår specialisering och vårt tydliga fokus på att leverera marknadens mest effektiva driftlösningar och stödtjänster inom logistik har på kort tid gett oss förtroendet att samarbeta med ett stort antal kunder i en mängd olika branscher.
Om CellbesCellbes AB är en av norra Europas ledande distans/e-handelskoncerner. Koncernen, som har svenskt ägande med huvudkontor i Borås, omsätter ca 800 msek och har verksamheter i totalt 9 europeiska länder. Försäljningen domineras av mode via e-handel. Cellbes erbjuder mode för kvinnor och män samt ett hemsortiment.
Låter detta som din nästa utmaning?
Tjänsten är en visstidsanställning under Cellbes högsäsong. Bakgrundskontroller tillämpas i rekryteringsprocessen. I denna process sker urval och intervjuer löpande så vänta inte med din ansökan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
