Timanställda kulturvärdar till Scener och evenemang
2025-09-12
Gillar du kultur och vill ge god service till våra invånare? Är du studerande, pensionär eller på jakt efter ett varierande arbete? Då kan vi erbjuda dig en spännande timanställning hos oss!
På Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar vi för att alla, oavsett ålder, kön, boende, utbildning, ekonomi eller ursprung, ska ha möjlighet att ta del av kultur. Särskilt prioriterat är barn och ungas rätt till kultur. Vi samordnar och samarbetar med föreningsliv och professionella kulturaktörer och arrangerar programverksamhet i bland annat Torshälla, på Eskilstuna teater, Lokomotivet, Konserthallen, Gamla teatern och Fristadstorget.
Tjänsterna tillhör enheten Scener och evenemang, där vi tillsammans skapar minnesvärda kulturupplevelser för både publik och medverkande.
Som kulturvärd med allmänna sysslor bidrar du med värdskap och trygghetsarbete för publik och artister. Du tar emot biljetter, svarar på frågor, hjälper till inför föreställningar och ser till att både publik och gästande aktörer får en god upplevelse. Här ingår även städning, praktiska insatser och enklare administration. Har du intresse för sociala medier är det en fördel. Din arbetsplats kan förläggas på alla de scener inom- och utomhus som Scener och evenemang råder över.
Som Kulturvärd erbjuder vi också plats för dig som har intresse för och viss erfarenhet av att arbeta med teknik. På Fristadstorget är det främst enklare ljudteknik till utomhusscenen som vi behöver hjälp med.
Oavsett roll, som allmän kulturvärd eller kulturvärd med teknisk kunskap, arbetar du i team, dag, kväll och helg där ingen dag är den andra lik. Arbetstiderna varierar beroende på årstid och arrangemang.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad och godkänd gymnasieutbildning eller annan likvärdig utbildning. Du är över 18 år och behärskar svenska i tal och skrift. Flerspråkighet är ett plus och du har en god IT-vana.
För kulturvärd med teknisk inriktning är tidigare erfarenhet av scentekniskt arbete meriterande, särskilt inom ljudteknik. För alla kulturvärdar, oavsett inriktning, är erfarenhet av servicearbete, kultur eller föreningsliv meriterande. Det är även en fördel om du har B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är serviceinriktad, positiv och trygg i mötet med människor. Du har förmåga att arbeta självständigt men är också en lagspelare. Andra egenskaper vi värdesätter är att du är flexibel, lösningsfokuserad och bra på att hantera oväntade situationer.
Välkommen med din ansökan! Hos oss får du ett omväxlande arbete där du bidrar till ett levande kulturliv i Eskilstuna.
ÖVRIGT
Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla Eskilstunas invånare och besökare genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid. Vi ansvarar för kommunens Scener, kulturskola, bibliotek, mötesplatser, arkiv, museer, fritidsgårdar, föreningsstöd samt arenor för kultur, idrott och friluftsliv.
Förvaltningen har ett förvaltningskontor och tre enheter: område arenor och friluftsliv, område Ung fritid och mötesplatser samt område kultur.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
