Timanställda fritidsledare sökes till Q-lan, Solna stad
Solna kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Solna Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Solna
2026-07-28
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Vill du vara en del av att skapa en trygg och utvecklande miljö för unga i Solna? Är du engagerad och skicklig på att samarbeta med andra mot gemensamma mål? Då kan det vara dig vi söker! Q-lan i Solna söker nu en timanställda fritidsledare - varmt välkommen med din ansökanPubliceringsdatum2026-07-28Om företaget
Har du ett intresse av att arbeta med ungdomar? För dig som har ett intresse av att utveckla Solnas fritidsverksamheter finns nu möjligheten för dig att bli en del av oss och tillsammans med dina kollegor skapa en trygg och utvecklande miljö för unga i Solna. Har du dessutom ett stort intresse för ungdomskultur och mänskliga rättigheter så får du här möjlighet att tillsammans med de ungdomar du möter skapa aktiviteter utifrån dessa.
Q-lans ungdomsgård ligger i Bergshamra. Arbetsplatsen har träning och hälsa som profil och vi har träningslokaler, studio men även tillgång till två idrottshallar. Q-lan bedriver öppen verksamhet och är en mötesplats främst för högstadieungdomar i åldern 13-16 år.
Vad innebär arbetet
Som timvikarie arbetar du som fritidsledare i öppen verksamhet och din arbetstid är främst förlagd kvällar och helger. Du kommer skapa aktiviteter i samverkan med ungdomar. Du ska också samverka med andra aktörer ex. övriga fritidsanläggningar i Solna, föreningar och organisationer. Du har förmågan att se potential i alla unga och tro på deras process. Du kommer även bedriva caféverksamhet. Dagliga förflyttningar av möbler ingår i arbetet.
Vem söker vi?
Du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar
Du har erfarenhet av att leda ungdomar i olika aktiviteter
Du är simkunnig
Vi ser det som meritande om du är utbildad fritidsledare eller annan pedagogisk utbildning som är relevant för tjänsten.
Som person har du en god förmågan att bygga goda relationer till ungdomar. Du är kreativ och lösningsorienterad och gillar att arbeta tillsammans med andra och nå gemensamma mål. Vi söker dig som är driven och har ett normkritiskt förhållningssätt. Du är en trygg förebild för unga.
Mer om ansökan
Detta är en särskild visstidsanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 11 augusti 2026.
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Verksamhetsansvarig Anna-Lena Nörager anna-lena.norager@solna.se
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Vi kommer även att genomföra bakgrundskontroll som en del i den här rekryteringen.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Solna Kommun
(org.nr 212000-0183), https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
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171 86 SOLNA Arbetsplats
Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, Fritid & förening Jobbnummer
10013525