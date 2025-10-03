Timanställd undersköterska/ vårdbiträde Attendo Hemtjänst Ulricehamn
2025-10-03
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Våra tre värderingar - omtanke, engagemang och kompetens - fungerar som riktlinjer för allt vi gör, för hur vi förhåller oss till varandra och kunderna. Attendo Hemtjänst Ulricehamn utför hemtjänst på uppdrag av Ulricehamns kommun veckans alla dagar mellan 6:45-22:00. Vi utgår från rymliga lokaler i centrala Ulricehamn, med hela kommunen som vår arbetsplats.
Beskrivning av tjänsten
I hemtjänst arbetar du med service och omvårdnad i individens egna hem. I arbetet ingår delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Vi söker dig som vill arbeta med omvårdnadsarbete och som motiveras av att arbeta med individens behov i centrum. Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp och har ett stort intresse för att arbeta med kvalitetsarbete, förbättringsarbeten samt att tillsammans med arbetsgruppen arbeta mot verksamhetens uppsatta mål. Stor vikt läggs vid bemötande och kommunikation.
Kvalifikationer
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Erfarenhet från vård och omsorg
B-körkort är ett krav
Cykelvana är meriterande
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Viktoria Wiikviktoria.wiik@attendo.se
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
