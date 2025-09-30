Timanställd undersköterska sökes till Boo hemsjukvård
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Nacka Visa alla undersköterskejobb i Nacka
2025-09-30
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Nacka
, Eskilstuna
, Västerås
, Haninge
, Enköping
eller i hela Sverige
Timmis-Undersköterska! Välkommen till vårt härliga team!
Vi söker en vikarierande undersköterska på timmar till vår hemsjukvård som kan arbeta extra vid sjukfrånvaro eller vid ledigheter.
Vill du arbeta med glada och positiva arbetskamrater i en dynamisk verksamhet där den ena dagen inte är den andra lik? Sök då tjänsten som vikarierande undersköterska hos oss!
Vår hemsjukvård består av tolv medarbetare, fem sjuksköterskor och sju undersköterskor. Här arbetar vi i team kring patienterna tillsammans med sjuksköterska och läkare. Som undersköterska hos oss kommer du ingå i ett team vilket bidrar till en god arbetsmiljö och fin kontinuitet för både dig och våra patienter. Hos oss arbetar vi utifrån en helhetssyn på människan och vårt fokus är att skapa trygghet för patienten och dess närstående genom hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Vi arbetar dagtid mån-fre.
Arbetsuppgifter:
Sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska inom hemsjukvård. Framför allt administrering av läkemedel, blodprovstagning, stomiskötsel, såromläggningar och kateterskötsel.
Anställningsform:
Timanställning. Start enligt överenskommelse. Intervjuer sker fortlöpande.
Kvalifikationer:
Undersköterskeutbildning motsvarande formellt kompetenskrav som träder i kraft från 1/7 2023. Gärna erfarenhet av hemsjukvård eller hemtjänst.
Erfarenhet av blodprovstagning
B-Körkort är ett krav.
Personliga egenskaper:
Vi söker dig som tycker om att arbeta i team och upplever dig trygg i din undersköterskeroll. Du behöver vara flexibel och uppskatta att arbeta med snabba patientmöten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5851". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boo vårdcentral Kontakt
Ulrika Cadeau Mårtensson, enhetschef 072-5135124 Jobbnummer
9533852