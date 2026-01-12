Timanställd till våra träffpunkter
2026-01-12
Dina arbetsuppgifter
Vill du bidra till ökad meningsfullhet och livskvalitet för äldre? Då kan du vara den vi söker till våra Träffpunkter i Sollentuna.
Sollentuna är en växande kommun med ambitionen att bli en av Sveriges mest attraktiva kommuner. Vård- och omsorgskontoret ansvarar för att äldre och personer med funktionsnedsättning får vård och omsorg av hög kvalitet. Vi arbetar målmedvetet för att vara kvalitetsledande och har ett välfungerande samarbete mellan politiker, tjänstepersoner och utförare. Verksamheten präglas av utvecklingsvilja och en ekonomi i balans.
Den förebyggande verksamheten omfattar fem träffpunkter för seniorer, uppsökande hembesök, fixartjänst, digital coachning och volontärverksamhet. Träffpunkterna är levande mötesplatser runt om i kommunen där vi erbjuder aktiviteter som främjar gemenskap, hälsa och välbefinnande. Vi är en central del av kommunens förebyggande arbete och bidrar till att stärka livskvaliteten hos våra besökare.
Den förebyggande verksamheten ingår i vård- och omsorgskontorets egen regi, tillsammans med träffpunkter för personer med funktionsnedsättning samt dagverksamhet och dagverksamhet i hemmet för äldre.Dina arbetsuppgifter
Vi söker timanställda till våra träffpunkter som vill vara en del av vårt team och bidra till att våra besökare alltid möts av ett professionellt, varmt och inkluderande bemötande. Arbetsuppgifterna varierar, men tyngdpunkten ligger på social samvaro, planering och genomförande av aktiviteter samt att skapa en trivsam och trygg miljö.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor och bidrar aktivt till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö. Rollen innebär att vara närvarande, lyhörd och engagerad i mötet med människor.Kvalifikationer
- Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg eller socialt arbete.
- Ett genuint intresse för målgruppen äldre och en vilja att stärka deras självständighet och välbefinnande.
- God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
- God samarbetsförmåga
Meriterande:
- Erfarenhet av hälsofrämjande arbete med äldre.
- Erfarenhet av aktivitetsplanering eller arbete i gruppverksamheter.Dina personliga egenskaper
Du är trygg, självgående och initiativtagande. Du trivs med att skapa goda relationer och har lätt för att anpassa dig till olika situationer och behov. Du är kreativ och tycker om att kombinera planering och ledarskap med praktiska uppgifter i vardagen.
Vi erbjuder
Hos oss finns en genuin vilja till utveckling och att göra skillnad för de vi är till för. Nöjda brukare och en hög kvalité i våra verksamheter är vårt fokus. Här möts du av kompetenta och hjälpsamma kollegor som tillsammans bidrar till en god arbetsmiljö och stämning på hela kontoret. Vi har kul på jobbet och löser utmaningar tillsammans. Vi värdesätter olika kompetenser och lär av varandra.
Krav på utdrag ur belastningsregistret
Vid en ansökan till tjänsten kommer du att ombes att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du beställer själv utdraget via Polisens webbplats.
Om du blir kallad till intervju tar du med utdraget och visar upp det för rekryterande chef. Observera att handläggningstiden hos Polisen kan vara flera veckor. Vi rekommenderar därför att du beställer utdraget i samband med att du skickar in din ansökan.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
