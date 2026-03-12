Timanställd till Café / Restaurang / Grill Start snarast
Glasrikets Älgpark AB / Restaurangbiträdesjobb / Nybro Visa alla restaurangbiträdesjobb i Nybro
Vi söker en positiv och serviceinriktad person som vill arbeta hos oss på timbasis ca 50%. Hos oss arbetar du i en trevlig miljö där bra service och teamwork är viktigt.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar och arbeta i kassan
Servera gäster
Bereda enklare mat och grillrätter
Hålla rent och snyggt
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och punktlig
Trivs i ett högt arbetstempo
Har ett trevligt bemötande mot gäster
Kan arbeta vardagar och helger (inga kvällar)
Kan prata svenska. Engelska eller tyska är meriterande.
Erfarenhet från café, restaurang eller grill är meriterande men inget krav.Om tjänsten
Timanställning
Start snarast
Skicka en kort presentation av dig själv vid intresse.
Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har gått ut Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Mail
E-post: info@glasriketsalgpark.se Arbetsgivare Glasrikets Älgpark AB
(org.nr 556785-6405)
Långaslät 314 (visa karta
)
382 46 NYBRO Jobbnummer
9794798