Timanställd tentamensvärd till lärande organisation
Högskolan Dalarna / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2026-06-25
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan Dalarna i Falun
, Borlänge
, Gagnef
, Hofors
, Leksand
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa en trygg och rättvis tentamenupplevelse för alla studenter på Högskolan Dalarna.
Som tentamensvärd hos oss ansvarar du för att säkerställa att examinationsmiljön är lugn och trygg och ser till att genomförandet sker på ett rättssäkert sätt. Din roll är med andra ord mycket viktig.
Din arbetsdag som tentamensvärd
Dina huvudsakliga uppgifter är att planera och förbereda inför tentamenstillfällena samt att övervaka tentamen som studenter skriver i salar och digitala rum via nätet. Utöver papperstentamina genomför Högskolan Dalarna digitala salstentamina i allt högre grad och den digitala inriktningen kommer att bli alltmer omfattande framöver.
I rollen ingår praktiska och administrativa uppgifter i samband med tentamen såsom:
genomföra legitimationskontroll
ge information innan tentamen (på både svenska och engelska)
hjälpa till vid inlämningar av tentamen, såväl på papper som digitalt
ge viss digital support i vårt digitala tentamensverktyg Inspera och lärplattformen Canvas.
Är du personen vi söker?
Som tentamensvärd ska du:
ha genomförd gymnasieutbildning
vara kommunikativ och bekväm med att prata inför stora grupper (både på svenska och engelska)
ha ett professionellt bemötande
ha förmågan att följa instruktioner och regelverk
ha mycket god samarbetsförmåga
ha tillgång till egen dator samt stabil internetuppkoppling.
Det är meriterande om du har:
kunskap och erfarenhet av office 365, Zoom samt Teams
Anställningen
Anställningen är en särskild visstidsanställning i form av en intermittent anställning. Det innebär att du anställs vid varje enskilt tillfälle efter behov och får ersättning per timme. För tentamensvärdar gäller fast timlön. Antalet timmar man arbetar är varierande per person och över tid. Tentamen sker oftast på vardagar dagtid men även kvällar och helger kan förekomma i undantagsfall. Arbete kan komma att ske både på Campus i Falun och Campus i Borlänge.
För att arbeta som tentamensvärd hos oss ska du först gå en obligatorisk tentamensvärdsutbildning. Därefter får man gå ett läropass då man går bredvid en erfaren tentamensvärd för att lära sig hur arbetet går till i praktiken. Du kan inte kombinera tentamensvärd arbetet med att vara student vid Högskolan Dalarna.
För att kunna vara med i rekryteringsprocessen behöver du kunna delta på dessa aktiviteter:
Informationsmöte: 7 september kl.10.00, digitalt
Intervjuer: 8 september kl.10.00 digitalt
Utbildning: 28 september kl.10.00 Campus Borlänge/ Campus FalunPubliceringsdatum2026-06-25Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.
Kontaktperson Martina Öijwall är tillgänglig 5-23 augusti för eventuella frågor gällande tjänsten
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2026-08-23. Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar.
På Högskolan Dalarna är du med och skapar framtiden. Vårt uppdrag är att utbilda och forska kring aktuella frågor. I nära samarbete med näringsliv och omgivande samhället skapar vi spännande möjligheter och erfarenheter för både studenter och medarbetare. Vi är en akademisk miljö som bygger på öppenhet, mod och ansvar och för oss är våra medarbetares kompetens och kreativitet viktig. Högskolan Dalarna är en högskola med två campus som lockar studenter och forskare från hela världen. Hos oss studerar ca 17 700 studenter och vi är ca 700 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Högskolan Dalarna
(org.nr 202100-2908)
791 88 FALUN Arbetsplats
Högskolan Dalarna Kontakt
Enhetschef
Martina Öijwall moj@du.se +4623778980 Jobbnummer
9979821