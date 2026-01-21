Timanställd socionom / socialpedagog

Sandhem gruppen AB / Socialsekreterarjobb / Jönköping
2026-01-21


Visa alla socialsekreterarjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sandhem gruppen AB i Jönköping, Nyköping, Helsingborg, Stockholm eller i hela Sverige

Sandhem Gruppen AB
Sandhem Gruppen AB bedriver skyddat boende och erbjuder stöd till personer utsatta för våld i nära relation (VNR), hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF) samt andra former av hot och våld. Verksamheten präglas av trygghet, struktur och ett professionellt bemötande i mötet med människor i utsatta livssituationer.
I takt med att verksamheten utvecklas söker vi nu timanställda som vill arbeta nära våra klienter och bidra till deras trygghet och utveckling.
Om uppdraget
Som timanställd hos oss arbetar du direkt och klientnära. Du möter klienter regelbundet och stöttar dem i att nå individuella mål utifrån genomförandeplaner. Uppdraget kräver ett lugnt, lågaffektivt förhållningssätt och god förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att:

Genomföra stödjande och motiverande samtal

Ge praktiskt och psykosocialt stöd i vardagen

Stötta klienter i frågor som rör sysselsättning, ekonomi och struktur

Följa med till myndighetskontakter, exempelvis bank eller andra samhällsfunktioner

Bidra till kontinuitet och trygghet i en ofta stressfylld livssituation

Vi söker dig som
Har socionom- eller socialpedagogutbildning, alternativt pågående eftergymnasial utbildning inom socialt arbete

Har erfarenhet av socialt arbete och gärna av arbete med våldsutsatta

Är självständig, ansvarstagande och har hög arbetsmoral

Har förmåga att bemöta klienter med lugn, respekt och ett lågaffektivt förhållningssätt

Har personlig mognad och intresse för att arbeta strukturerat utifrån verksamhetens metoder

Praktisk information
Omfattning: Vi ser gärna att du kan arbeta minst 8 timmar per vecka

Arbetstid: Dagtid, kvällar och helger enligt schema

Beredskap: Schemalagd beredskap kan förekomma

Anställningsform: Timanställning / behovsanställning

Publiceringsdatum
2026-01-21

Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning om minst två år inom socialt arbete och omsorg, eller pågående utbildning inom området

B-körkort

Vid intervju kommer utdrag ur polisens belastningsregister att efterfrågas. Vi rekommenderar därför att du beställer detta i god tid.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens utgång. Samtliga ansökningar hanteras via denna sida.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7092352-1801784".

Arbetsgivare
Sandhem gruppen AB (org.nr 559258-3248), https://jobb.sandhemgruppen.se
553 20 (visa karta)
553 20  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Sandhem Gruppen

Jobbnummer
9697844

Prenumerera på jobb från Sandhem gruppen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sandhem gruppen AB: