Timanställd socionom / socialpedagog
2026-01-21
Sandhem Gruppen AB
Sandhem Gruppen AB bedriver skyddat boende och erbjuder stöd till personer utsatta för våld i nära relation (VNR), hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF) samt andra former av hot och våld. Verksamheten präglas av trygghet, struktur och ett professionellt bemötande i mötet med människor i utsatta livssituationer.
I takt med att verksamheten utvecklas söker vi nu timanställda som vill arbeta nära våra klienter och bidra till deras trygghet och utveckling.
Om uppdraget
Som timanställd hos oss arbetar du direkt och klientnära. Du möter klienter regelbundet och stöttar dem i att nå individuella mål utifrån genomförandeplaner. Uppdraget kräver ett lugnt, lågaffektivt förhållningssätt och god förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att:
Genomföra stödjande och motiverande samtal
Ge praktiskt och psykosocialt stöd i vardagen
Stötta klienter i frågor som rör sysselsättning, ekonomi och struktur
Följa med till myndighetskontakter, exempelvis bank eller andra samhällsfunktioner
Bidra till kontinuitet och trygghet i en ofta stressfylld livssituation
Vi söker dig som
Har socionom- eller socialpedagogutbildning, alternativt pågående eftergymnasial utbildning inom socialt arbete
Har erfarenhet av socialt arbete och gärna av arbete med våldsutsatta
Är självständig, ansvarstagande och har hög arbetsmoral
Har förmåga att bemöta klienter med lugn, respekt och ett lågaffektivt förhållningssätt
Har personlig mognad och intresse för att arbeta strukturerat utifrån verksamhetens metoder
Praktisk information
Omfattning: Vi ser gärna att du kan arbeta minst 8 timmar per vecka
Arbetstid: Dagtid, kvällar och helger enligt schema
Beredskap: Schemalagd beredskap kan förekomma
Anställningsform: Timanställning / behovsanställning
Eftergymnasial utbildning om minst två år inom socialt arbete och omsorg, eller pågående utbildning inom området
B-körkort
Vid intervju kommer utdrag ur polisens belastningsregister att efterfrågas. Vi rekommenderar därför att du beställer detta i god tid.
