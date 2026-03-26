Timanställd saneringstekniker till Stockholm (möjlighet till mer)
Vi har fått en urstark start på säsongen på vår avdelning i Järfälla - och behöver nu förstärka teamet i Järfälla med en timanställd saneringstekniker.
Till en början handlar det om arbete vid behov, men för rätt person finns goda möjligheter att snabbt få fler timmar - och på sikt även deltid eller heltid.
Om jobbet
Hos oss jobbar du med en varierad mix av fastighetsnära tjänster:
Klottersanering
Fasad- och taktvätt
Garagestädning
Vintertjänster (snö/halkbekämpning)
Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor - ofta ute hos kund. Inledningsvis handlar det om att vara en medhjälpare till ordinarie saneringstekniker.
Vi är ett familjeägt bolag med cirka 40 medarbetare fördelat på fyra orter, där vi värdesätter ansvar, laganda och att ha kul på jobbet.
Vem passar rollen?
Det här är en perfekt roll för dig som:
Studerar och vill jobba extra
Har en annan huvudsaklig sysselsättning
Vill testa branschen - med möjlighet att växa
Du behöver inte kunna allt från början - vi ser till att du får en bra introduktion.Publiceringsdatum2026-03-26Kvalifikationer
God svenska i tal
God fysik
Ansvarstagande och noggrann
Meriterande
B-körkort
Ingen höjdrädsla
Erfarenhet från sanering/service
Lokalkännedom
Utbildningar: Arbete på väg, Lift, Fallskydd, Komplexa Anläggningar, Trafikanordningar och markarbete offentlig mark
Bra att veta
Timanställning / behovsanställning
Arbetstider varierar men vanligtvis 07-16
Möjlighet till fler timmar över tid
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7470030-1915991". Arbetsgivare Klottrets Fiende No 1 All Remove Syd Förs AB
(org.nr 556336-0535), https://karriar.klottrets-fiende.se
Bruttovägen 24 (visa karta
)
175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Klottrets Fiende No 1 Jobbnummer
9822283