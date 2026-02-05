Timanställd parkeringsvakt till Göteborg
2026-02-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
, Helsingborg
, Växjö
, Kävlinge
Smart Parkering Sverige AB har idag hand om parkeringsövervakning, drift och förvaltning av garage och parkeringsanläggningar. Detta gör vi på uppdrag av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltningsföretag. Vi tillhandahåller smarta skräddarsydda digitala och miljövänliga lösningar samt marknadens kundvänligaste plattform. Vi är verksamma på flera orter runt om i landet med ett huvudkontor i Stockholm.
Med miljö och teknik i fokus skapar vi framtidens parkering!
Smart Parkering Sverige AB är ett framåtsträvande och innovativt parkeringsbolag som erbjuder moderna parkeringslösningar. Vi tror på att interaktionen mellan människor och teknik kan göra underverk!
Tjänsten
Vi söker nu fler kollegor till våra uppdrag i Göteborg för att fortsätta utvecklingen av parkeringsbranschen. Arbetet som parkeringsvakt kännetecknas av "frihet under eget ansvar" där man självständigt bevakar våra kunders anläggningar för att främja trafiksäkerheten, öka framkomligheten och förbättra trivseln i boendemiljöer.
Du kommer till exempel att:
• Att bevaka anläggningar med bil och till fots.
• Kontrollera att parkeringsregler efterlevs.
• Säkerställa att korrekt och tydlig skyltning finns inom området.
• Utfärda kontrollavgifter vid överträdelser.
• Hjälpa parkörer på plats med parkeringsrelaterade frågor.
• Hjälpa parkörer på plats med frågor gällande våra digitala tjänster.
Vi tror att du har en positiv attityd, känsla för noggrannhet, är duktig på att kommunicera med andra människor och har skinn på näsan. Vidare ser vi att du har lätt för att upprätthålla god ordning och reda, själv kan planera och organisera ditt arbete och har en känsla för kvalitet. Smart Parkering Sverige AB är ett växande bolag vilket innebär att du kommer få vara med på en intressant utvecklingsresa.
• Innehaft B-körkort i minst 4 år
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• Gymnasiekompetens
Meriterande
• Tidigare erfarenhet som parkeringsvakt
• Tidigare erfarenhet inom bevakning
För att trivas tror vi att du är:
• Serviceinriktad
• Självständig och ansvarstagande
• Lugn och saklig i ditt bemötande
• Flexibel, arbetet innebär varierande arbetsdagar, arbetstider och mycket utomhusarbete
Anställning
Tjänsten är en timanställning/vid behov och arbetstidernas förläggning är på dagtid, kvällstid och natt under årets samtliga dagar. På sikt finns möjligheten att arbeta uppemot heltid.
Start är enligt överenskommelse och inleds med en provanställning på 6 månader. Arbetet börjar med en internutbildning på ca en till två veckor inom de lagar och regler som gäller för parkering och skyltning (tomtmark). I samband med anställning begärs utdrag från polisens belastningsregister. Lön och anställningsvillkor utgår enligt kollektivavtal.
Utöver ditt CV, bifoga även ett personligt brev där du beskriver varför du söker tjänsten hos oss och vad som gör just dig särskilt lämpad för tjänsten.
Lönen som nyanställd är 158,47 kr per timme.
I övrigt tror vi att du drivs av att göra ett gott arbete och av att vara en god representant för Smart Parkering Sverige AB.
Urval:
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Frågor?
Kontakta ansvarig rekryterare via rekrytering@smartp.se
