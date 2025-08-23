Timanställd narkosläkare till Molding Helsingborg
2025-08-23
Timanställd narkosläkare till Molding HelsingborgPubliceringsdatum2025-08-23Om företaget
Molding Plastikkirurgi är en ledande klinik inom avancerad plastikkirurgi och estetiska behandlingar. Vi finns i både Uppsala och Helsingborg och arbetar alltid med högsta krav på säkerhet, kvalitet och patientupplevelse. Vår klinik i Helsingborg söker nu en erfaren och självständig narkosläkare på timanställning.
Tjänsten
Som narkosläkare hos oss är du huvudansvarig för hela narkosprocessen:
Preoperativ bedömning och samtal med patient.
Induktion och övervakning under narkos.
Postoperativ handläggning och återhämtning.
I normalfallet arbetar du självständigt, men vid behov - exempelvis när vi opererar på två salar samtidigt - samarbetar du med en narkossköterska på en av salarna.
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med specialistkompetens i anestesi och intensivvård.
Har minst 3 års klinisk erfarenhet som specialistläkare.
Är trygg, självgående och van att ta ansvar.
Har en hög känsla för patientsäkerhet och ett professionellt bemötande.
Trivs i en miljö där teamarbete och flexibilitet är centralt.
Vi erbjuder
Timanställning med konkurrenskraftig ersättning.
En dynamisk och modern arbetsmiljö i framkant av plastikkirurgi i Skandinavien.
Nära samarbete med erfarna plastikkirurger, operationssjuksköterskor och narkospersonal.
Möjlighet att på sikt utöka anställningsgraden för rätt person.
Placering: Helsingborg
Omfattning: TimanställningSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till carolina@molding.se
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: carolina@molding.se Arbetsgivare Molding AB
Kungstorget 8
252 78 HELSINGBORG
