Timanställd mottagningssköterska till Runby Vårdcentral
Praktikertjänst Aktiebolag / Sjuksköterskejobb / Upplands Väsby Visa alla sjuksköterskejobb i Upplands Väsby
2026-08-04
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Information om arbetsplatsen
Runby Vårdcentral är en väletablerad mottagning inom Praktikertjänst belägen i närheten av Upplands Väsby stationsområde. Vi har i nuläget ca 5000 listade patienter och vår hemsjukvård omfattar idag cirka 70 patienter. Vi erbjuder dig en välfungerande arbetsplats med korta beslutsvägar, frihet under ansvar och bra kollegor.
På vårdcentralen arbetar allmänspecialister, ST-läkare, AT-läkare, sjuksköterskor, distriktsköterskor, undersköterskor, psykolog, rehabkoordinator, receptionist och medicinsk sekreterare i nära samarbete med varandra.
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta telefonrådgivning, hantera ärenden via 1177 samt sedvanligt mottagningsarbete. Vi har utökade öppettider mellan klockan 07:00-18:00 vilket innebär varierande schema. Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet från primärvården. Kanske har du nyligen gått i pension och vill jobba som timmis hos oss vid behov.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har erfarenhet av TeleQ och Take Care. Dina personliga egenskaper
Som person har du lätt för att samarbeta med andra, är lyhörd och har en bra kommunikationsförmåga. Du är noggrann, har förmåga till flexibilitet och kan anpassa tempo och arbetsmetoder efter vad situationen kräver. Du eftersträvar hög patientsäkerhet.
Övrig information
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i den här rekryteringen och tillämpar löpande urval vilket medför att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Optimusvägen 12C (visa karta
)
194 34 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Stockholms län, Runby Vårdcentral Kontakt
Sheida Samy sheida.samy@ptj.se Jobbnummer
10021632