Timanställd Leg sjuksköterska till vårdcentral
2025-09-08
Legitimerad Sjuksköterska sökes till Hälsohuset i Enköping, timanställning efter överenskommelse och behov.
Är du en leg sjuksköterska som söker en timanställning och kan tänka dig at hjälpa oss med arbetstoppar är du rätt person för oiss.
Vi håller till nyrenoverade lokaler centralt i Enköping.
Vi söker nu en sjuksköterska, gärna med god erfarenhet av vårdcentralsarbete och främst vana av telefonrådgivning.
Du är välkommen att söka tjänsten, om du har erfarenhet av sedvanligt vårdcentralsarbete.
Hälsohuset ligger centralt till i Enköping och är en vårdcentral med både Företagshälsovård och husläkarmottagning via avtal med Region Uppsala.
Arbetstid vardagar 8 00 - 17 00.
Hälsohuset har funnits i Enköping sedan 1987 och vi ökar vår husläkarlistning och är en trivsam familjär arbetsplats och
Vana av Cosmic är ett krav.
Hälsohuset är en trevlig och familjär arbetsplats, vi får hög ranking i patientenkäter.och då behöver du som person vara trevlig, flexibel och har lätt för att samarbeta.
Vi förbehåller oss rätten att anställa under löpande urval, så du är välkommen med din ansökan redan idag.
Vi har kollektivavtal med Vårdföretagarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: svante.bodin@halsohuset.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjuksköterska". Arbetsgivare Hälsohuset i Enköping AB
(org.nr 556277-5774)
Kungsgatan 5 (visa karta
)
749 49 ENKÖPING Kontakt
Verksamhetschef
Svante Bodin svante.bodin@halsohuset.se Jobbnummer
9497422