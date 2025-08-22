Timanställd Kundsupport till Fonus Kontaktcenter
Vi visar vägen när livet förändras
I vårt arbete möter vi både livet och döden. Att finnas där när livet tar en ny vändning med sorgen och ovissheten, är en viktig uppgift. Det kräver mod. Vi guidar och stöttar människor i den situation då livet kan vara som svårast. Genom vårt sätt att vara och agera, med trygghet, omtanke och guidning, finns vi där för att skapa det finaste avslutet. Ett sista personligt farväl.
Fonus Kontaktcenter är till stora delar ansiktet utåt gentemot koncernens kunder, där du som kundsupport spelar en viktig roll. Vi stödjer koncernens två stora verksamheter; Sveriges marknadsledande begravningsbyrå och Sveriges största familjejuridiska verksamhet.
Ett jobb nära livet och döden.
Om rollen
Vi söker nu en kundsupport med timanställning till vårt kontor i Kalmar - en modern och familjär arbetsplats med cirka 40 kollegor. Vi drivs av affärsmässighet, utveckling och - framför allt - ett genuint kundfokus.
Du kommer främst att:
• Boka möten via inkommande och utgående samtal
• Hjälpa till med frågor kring begravning, så som anmälningar till minnesstund
• Ha kontakt med kunder via telefon, dator, mejl och chatt
Hos oss blir du en del av en omtänksam arbetskultur där gemenskap, utveckling och samarbete är viktiga delar.
Våra öppettider
07-22 måndag-fredag
08-22 lördag-söndag samt röda dagar
Vem vi letar efter
Du har ett genuint intresse för människor och bemöter våra kunder med respekt, omtanke och förståelse. Vi tror också att du är ordningsam och strukturerad i ditt arbete, lösningsorienterad och gillar att utvecklas - både själv och tillsammans med andra. Du trivs med eget ansvar men är samtidigt en lagspelare som gärna bidrar till att hela teamet lyckas.
Vad du har med dig
• Har avslutad gymnasieutbildning
• Är van att arbeta i en digital miljö
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• Meriterande om du har tidigare erfarenhet från kundservice
Så här ansöker du
Vi på Fonus Kontaktcenter strävar efter mångfald bland medarbetarna avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund. Sista ansökningsdag är 14 september 2025, men vänta inte - vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare. Arbetspsykologiska tester ingår i rekryteringsprocessen.
Vill du veta mer? Kontakta Emma Roback, Teamledare, på 073-055 1561.
