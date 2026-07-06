Timanställd junior tekniker sökes inom fiber / installation!
Prowork Göteborg AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg
2026-07-06
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Prowork är ett auktoriserat bemanning och rekryteringsbolag som grundades 2013 och är verksamma inom Bygg & Anläggning, Industri och Fastighet varifrån vi har gedigen erfarenhet. Vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt personal på rätt plats! Kunskap om den bransch vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Timanställd junior tekniker inom fiber/installation sökes till Göteborg!
Nu söker vi flera juniora tekniker inom fiber och installation i Göteborg med omnejd. Som timanställd blir du en del av vår pool och får möjlighet att arbeta vid behov utifrån projektets omfattning. Rollen passar dig som är praktiskt lagd, social och vill lära dig ett tekniskt arbete från grunden!
Arbetet sker ute hos privatpersoner i villaområden där du hjälper till med enklare installationer, bland annat byte av mediaomvandlare. Du kommer exempelvis att demontera befintlig utrustning, montera ny och koppla in enligt tydliga instruktioner. Du arbetar i team och får introduktion innan start.
Vi söker dig som är noggrann, ordningsam och trivs med kundkontakt. Vi ser gärna att du har gått el- och energiprogrammet eller har utbildning inom installation, el eller fiber. Men det viktigaste är din inställning, ditt driv och att du vill lära dig!
Vi söker dig som:
Är social, serviceinriktad och ansvarstagande
Är praktiskt lagd och tekniskt intresserad
Har B-körkort
Har utbildning inom el, installation eller fiber (meriterande)
Är flexibel och vill ha möjlighet att arbeta vid behov
Uppdraget pågår initialt under vecka 35–45. För rätt person kan det finnas möjlighet till fortsatt arbete därefter!
Område: Göteborg med omnejd, exempelvis Mölndal, Särö och närliggande områden.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://www.prowork.se/
416 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Talent Acquistion Manager
Signe Järnö signe.jarno@prowork.se Jobbnummer
9994530