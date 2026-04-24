Timanställd Gaffeltruckförare | Pålgård & Söner | Ljusne
2026-04-24
Letar du efter ett spännande extrajobb vid sidan om din nuvarande sysselsättning? Som timanställd truckförare hos vår kund blir du en viktig del av flödet i produktionen och får arbeta nära både kollegor och transportörer i en trivsam industrimiljö.Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Som timanställd Gaffeltruckförare kommer du att köra och sortera material inom anläggningen, sköta materialflöden in och ut, ha kontakt med transportörer och interna avdelningar, utföra daglig tillsyn, delta i underhåll samt säkerställa ordning och säkerhet. Du behöver vara flexibel och beredd på att arbeta med kort varsel och varierande arbetstider.
Om digFormell kompetens
Du har en annan primär sysselsättning, antingen som högskolestudent eller med ett deltidsarbete på minst 50%.
Giltigt truckkort klass B1 eller C1 för gaffeltruck över 10 ton
B-körkort
Industriteknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande dokumenterad erfarenhet
Tidigare erfarenhet av truckkörning och materialhantering i industriell miljö
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Det är meriterande om du har arbetat inom sågverk, träindustri eller annan processindustri där materialflöden och tunga lyft ingår i det dagliga arbetet. Erfarenhet av underhållsarbete, enklare reparationer och förbättringsarbete inom industrimiljö är också positivt. Har du dessutom vana av att samarbeta med transportörer och chaufförer samt arbetat i system för lager- eller produktionsuppföljning ses detta som en extra tillgång.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning.gavle@lernia.se
I våra rekryteringar ingår bakgrundskontroll som en del av processen. Om du går vidare kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
