Timanställd fritidsledare till Ung kultur och fritid

Kulturförvaltningen med ungefär 35 medarbetare ansvarar bland annat för kommunens kulturhus, biblioteksverksamhet, den kommunala kulturverksamheten, utställningsverksamhet i kommunens konsthall, ungdomsverksamhet och konstnärlig gestaltning av kommunens byggnader, parker och torg. Vikten av kultur som bärare av goda samhällsvärden och en möjliggörare för demokratiska samtal och delaktighet är ständigt på agendan. I alla våra verksamheter ska besökarna känna sig välkomna, sedda och trygga. Vi arbetar aktivt med att främja barn och ungdomars personliga utveckling genom att locka fram, stödja och utveckla livsmål och intressen.
Ung kultur och fritid bidrar till meningsfulla och trygga fritidsaktiviteter för barn och unga i Katrineholm. Enheten omfattar Ungkulturhuset Perrongens ungdomsverksamhet som har sina lokaler i Lokstallet och Lyckliga gatorna som är en ambulerande verksamhet.
Som fritidsledare är du viktig för barn och unga i kommunen, både för att skapa en meningsfull och utvecklande fritid men också som ett stöd för unga i deras egen kreativitet. Du kommer att arbeta på Perrongens verksamhet och arbetar i team med övrig personal inom verksamheten. Arbetstiden är relaterad till barn och ungas behov vilket kommer att innebära till största delen kvälls- och helgarbete.
Du arbetar med ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till kreativa lösningar för att skapa bra förutsättningar för både den öppna verksamheten med aktiviteter och arrangemang av, med och för ungdomar i Katrineholm. I arbetet ingår även kontakter och samverkan med förvaltningens övriga verksamheter, föreningar och studieförbund samt andra förvaltningar och verksamheter i kommunen.
Inom den öppna verksamheten har du en viktig roll och är en tydlig, trygg och relationsskapande ledare med fast förankring i värdegrunden, och som ser en möjlighet i varje utmaning. Vi har nolltolerans mot kränkningar och annat beteende som inte är förenligt med vår värdegrund och du förväntas kunna arbeta systematiskt och långsiktigt med att skapa trygghet. Du förväntas hantera situationer som uppstår och möta utmaningar på ett stabilt och tydligt sätt.
Ungdomsverksamheten bygger på ungdomarnas egen delaktighet där förvaltningen ska stimulera och hjälpa ungdomarna så att de får möjlighet att utvecklas och förverkliga sina idéer. Det kan handla om kulturella skapande och fritidsaktiviteter inom idrott/fritid, som exempelvis teater, dans, konst, hantverk, film, musik, foto, dataspel, skate, lajv med mera. I arbetet ingår även förberedelser och efterarbete vid olika aktiviteter och arrangemang, såväl administrativt som praktiskt, vilket kan innebära alltifrån städning till utvärdering och ekonomisk redovisning.Kvalifikationer
Du har ett intresse och kunskaper inom något av områdena sport & fritid, teater, dans, konst, hantverk, film, musik, foto, dataspel, skate, graffiti, lajv eller liknande.
B körkort krävs då en del av arbetet kommer att vara förlagt till kransorten.
Du behöver vara trygg, stabil och ha god självinsikt. Du kan skilja på det personliga och professionella och förhåller dig på ett professionellt sätt som är anpassat till situationen
Du är bra på att skapa kontakt och underhålla relationer med barn och unga. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
