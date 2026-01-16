Timanställd elevassistent till anpassad grundskola
Jönköpings kommun / Barnskötarjobb / Jönköping Visa alla barnskötarjobb i Jönköping
2026-01-16
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
I din roll som timanställd elevassistent på Attarps anpassade grundskola arbetar du i klass men också med enskilda elever i årskurserna 7-9 på anpassad grundskola. I tjänsten ingår att eventuellt arbeta i korttidstillsyn, före och efter skoltiden. Denna verksamhet är i samma lokaler som skolverksamheten. Målet för elevassistentens uppdrag är att nå ökad självständighet för eleven. Din uppgift är att genom pedagogiskt och socialt stöd skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt att ge trygghet och struktur i vardagen. Genom ditt arbete bidrar du till elevernas välbefinnande och möjligheter att tillgodogöra sig skolans undervisning. I arbetet runt elever förkommer omvårdnadsarbete.
Välkommen till oss
Junedal och Attarps anpassade grundskola åk 7-9 har tillsammans ca 90 elever vilka läser både ämnen och ämnesområden enligt anpassad grundskolas läroplan. Under våren 2026 kommer verksamheten på Junedal att flytta till helt nybyggda lokaler på Djupadal, mellan Bankeryd och Jönköping. Vi är en verksamhet som växer och utvecklas och i ditt nya arbete kommer du vara med i det spännande arbetet med att utveckla verksamheten för våra elever. Attarps anpassade grundskola ligger centralt i Bankeryd med goda förbindelser via buss och tåg.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi ser gärna att du läst eller läser en utbildning som behandlingsassistent, behandlingspedagog, elevassistent, undersköterska, personlig assistent eller annan utbildning som är relevant för tjänsten. Alternativt har du erfarenhet av att arbeta med barn och unga med NPF samt omvårdnadsarbete. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Bra att veta
Tjänsten är en timanställning och är behovsstyrd efter verksamhetens behov.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Urval och intervjuer kan ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som timanställd elevassistent.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/62". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Harald Filipsson Forsanker, rektor 036-102132 Jobbnummer
9689726