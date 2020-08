Timanställd bygglärare till Movant - Inriktning Träarbetare - Movant AB - Lärarjobb (praktisk-estetiska ämnen) i Borås

Movant AB / Lärarjobb (praktisk-estetiska ämnen) / Borås2020-08-24Vill du vara med och guida elever från jobbdröm till drömjobb?Movant AB är vuxenutbildningsföretaget som i nära samarbete med bransch-och näringsliv utvecklar den bästa utbildningen för varje elev. Movant har sedan starten nischat sig inom yrkesutbildningar, och genom det skapat ett stort nätverk av företag som hjälper oss att skapa närmsta vägen ut till jobb. Skolorna finns från Malmö i söder till Luleå i norr och är en del av i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.Det här blir du en del avMovant i Borås bedriver yrkesutbildning för vuxna på uppdrag av Borås Stad inom bygg, fordon och el. Vi har ett gott samarbete och bra erkännande av yrkesnämnderna och vi värnar om att våra elever ska vara anställningsbara när de avslutar hos oss. Vi är en liten skola med ett gott sammansvetsat team av yrkeslärare.Det här erbjuder vi digVill du vara med och ge människor möjlighet att växa och utbilda sig inom ett nytt yrke? Jobbet som lärare hos oss innebär att du ska planera och bedriva undervisning inom ditt yrkesområde både teoretiskt och praktiskt. Ditt arbete innebär att följa upp att kursmålen uppfylls så att våra elever lyckas uppnå sin dröm.Du kommer även att arbeta tillsammans med andra lärare då vi hjälps åt med varandras uppdrag.Det här söker viVi söker dig som är behörig snickare/träarbetare med flerårig erfarenhet från branschen. Meriterande om du har lärarlegitimation alternativt erfarenhet av att undervisa, men inget krav. För att trivas i rollen som lärare hos oss är det viktigt att du är en lagspelare som tycker om att jobba tillsammans med både kollegor och studerande. Du behöver vara flexibel, tydlig och strukturerad i ditt arbete samt kunna hantera en dator för dokumentation. Eftersom detta i första hand är en timanställning vid behov är det viktigt att du kan komma in på kort varsel. Möjligheter till annan form av anställning kan komma att bli.Övrig informationTillträdesdag: Snarast efter överenskommelsePlaceringsort: BoråsAnställningsform: Timanställning vid behovSista dag att ansöka är Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag då anställning kan ske innan sista ansökningsdag.Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Mira Luks tel. 0738-046496Är du den vi söker?Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.Välkommen med din ansökan!Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Varaktighet, arbetstid2020-08-24Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-13Movant AB5331640