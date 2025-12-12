Timanställd barnskötare Tjustaskolans rektorsområde
2025-12-12
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Tjustaskolan är en lantligt belägen skola som omgärdas av hästhagar och omväxlande natur, mellan Håbo Tibble och Håtuna kyrkor. Här arbetar 15 vuxna och det går cirka 100 elever från förskoleklass upp till årskurs 6.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna för vikarie i fritidshemmet ingår pedagogiskt arbete i förskoleklass, skola och fritidshem samt rastverksamhet.
Du samverkar i klass under skoltid där ansvarig lärare har ansvar att fördela arbetet. Det kan t.ex. vara att stötta eleverna enskilt eller i grupp. Du är en aktiv rastvärd under elevernas raster och på eftermiddagarna arbetar du på fritids. Du kan också komma att vikariera på vår förskola.
I arbetsuppgifterna för en lärarvikarie ingår att genomföra (och ibland också att planera) undervisning i olika ämnen beroende på behov. Du har tillsynsansvar över klassen/eleverna före och efter lektion samt att det även ingår att vara rastvärd ett par tillfällen under veckan.
Befattningen som timvikarie innebär att du kontaktas när vikariebehov uppstår.
Vi söker dig som:
- har gymnasial utbildning, gärna barnskötarutbildning
- har ett stort intresse av att arbeta med barn och unga
- förstår vikten av att vara en god förebild.
- har B-körkort
Tidigare erfarenhet som barnskötare är meriterande
Du är positiv och har lätt för att samarbeta och ta kontakt med både elever och vuxna. Som vikarie är det en fördel om du är stresstålig och flexibel och har lätt att anpassa dig till nya förutsättningar eftersom verksamhetens behov ständigt förändras och alltid sätts i främsta rummet. På grund av geografiska läget underlättar det om du har tillgång till bil. Du ska kunna arbeta verksamhetens alla öppettider, 6.30-18.30.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Om tjänsten
Tjänsten är en timanställning och utefter verksamhetens behov. Tillträde snarast.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 15 januari 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Du kommer vid en eventuell anställning få visa upp utdrag från polisens belastningsregister så passa på att beställa det redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
