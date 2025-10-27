Tim-vikarier till vård och omsorg i Högsby kommun.
2025-10-27
Högsby kommun
Vill du arbeta i en mindre kommun med korta beslutsvägar och god samverkan mellan verksamheterna? Då är du välkommen att söka jobb hos oss i Högsby kommun. Vi vill göra Högsby kommun ännu bättre. Det gör vi tillsammans med våra invånare, ett starkt förenings- och näringsliv, och såklart med dig som anställd. Vi hoppas att du delar samma inställning som oss, och att du blir vår nya medarbetare!Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Inom äldreomsorgen kommer du att hjälpa äldre människor att leva så självständigt som möjligt. Det kan till exempel vara att utföra allt från praktiska arbetsuppgifter till att skapa trygghet och meningsfullhet i tillvaron för den äldre/enskilde.
Hemtjänsten arbetar i hela kommunen och utgår från Högsby. Äldreboenden finns i Fagerhult och i Högsby.
Inom omsorgen om personer med funktionsvariation, arbetar du med personer med medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar. Du stöttar brukarna i vardagen genom att skapa en förutsägbar, hanterbar och begriplig tillvaro.
I arbetet ingår:
• Dokumentation
• Hjälpa människor med vardagliga sysslor såsom städ tvätt
och personlig hygien.
• Enklare sjukvårdsuppgifter kan förekomma i arbetet efter delegering av sjuksköterska.
• Visa personlig omtanke
Som timvikarie hos oss blir du bokad via telefon och sms via vårt vikariesystem. Du behöver ha tillgång till mobiltelefon, smartphone och/eller dator.
Det kan också bli aktuellt med kortare vikariat upp till 2 månader.Kvalifikationer
För tjänsterna söker vi dig som:
• Slutfört utbildning som motsvarar undersköterska eller har erfarenhet och intresse för att arbeta med människor.
• Har god fysik.
• Arbetar självständigt och är trygg i rollen.
• Fyllt 18 år.
• B-körkort är ett krav för de flesta tjänsterna
• Uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift.
Språktest kan komma att göras.
- Kan använda datorn som ett verktyg i ditt arbete.
• Erfarenhet av omvårdnadsarbete av personer med
psykisk eller fysisk funktionsnedsättning inom
äldreomsorgen.
• Är en positiv kollega, tar ansvar för ditt arbete och för den
gemensamma arbetsmiljön.
• Ett gott bemötande är självklart för dig.
• Öppet sinne för människors olikheter och med respekt för
varandras bakgrunder och åsikter.
ÖVRIGT
Vi kommer att genomföra intervjuer löpande under ansökningstiden.
Uppvisande av utdrag från belastningsregister vid en eventuell intervju.
Högsby kommun samarbetar med rekryteringsverktyget OffentlígaJobb. Vi ber dig därför att söka tjänsten via "sök jobbet här"-funktionen på denna sida, då urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Slutkandidat för tjänsten ska uppvisa giltigt
svenskt medborgarskap/arbetstillstånd innan tillsättning av tjänsten. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1273690 - Kopia - Kopia - Kop". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Högsby kommun
(org.nr 212000-0688) Arbetsplats
Högsby kommun, Bemanningscentra Kontakt
Enhetschef
Erica Williamsson erica.williamsson@hogsby.se 010-3566012 Jobbnummer
9576551