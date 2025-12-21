Tim-vikarier Stödassistenter i Rinkeby & Hässelby
2025-12-21
Är du en självständig person som har lätt för att knyta nya kontakter och som brinner för att stötta människor i deras vardag?
Dv Center daglig verksamhet erbjuder en meningsfull vardag och sysselsättning till personer med funktionsnedsättning. Verksamheten finns i Hässelby och Rinkeby.Publiceringsdatum2025-12-21Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent hos oss är din uppgift att stötta deltagarna till delaktighet i samhället med utgångspunkt från varje enskilds förutsättning. Målet är att utifrån aktivitet och gemenskap skapa förutsättningar för individuellt växande. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i team, tätt ihop med kollegor för att skapa en stimulerande och meningsfull plats för deltagarna men även ihop med övrig personal i daglig verksamhet som samordnare och chef. I uppdraget ingår också löpande dokumentation, upprätta genomförandplaner, medicindelegering, omvårdnadsuppgifter utifrån brukarens stödbehov samt lokalens vård.
Vi söker nu tim vikarier som vill vara en del av vårt växande team. Målgruppen är personer med intellektuella funktionsnedsättningar samt autism.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag - fredag.Kvalifikationer
Du som söker är en engagerad person med ett stort och genuint intresse att hjälpa personer med funktionsnedsättningar. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och utgår ifrån allas lika värde. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.
I ditt arbete ser du möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du har förmågan att balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer och kan skilja på sak och person.
Personal på Dvcenter testar och utmanar, vi tänker nytt och tar verksamheten till nya nivåer. Att arbeta med frihet under ansvar stärker oss i vår roll. Tillsammans är vi möjliggörare.
Arbetsplats kan variera mellan enheterna i Hässelby & Rinkeby.
Låter detta intressant?
Välkommen med din ansökan.
Intervju sker löpande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet!
Tillträde enligt ÖK.
Utbildning:
Du har en färdig och godkänt utbildning inom något av följande utbildningar: (undersköterska/barnskötare/elevassistent/stödpedagog/socialpedagog/vårdbiträde m.fl.)Erfarenheter
Du har erfarenhet från arbete inom vård & omsorgen och från personer med utåtagerande beteende.
Du har goda datorkunskaper
Di har g oda kunskaper i svenska i tal & skrift. Svenska 1
Du kan dokumentera och upprätta genomförandeolaner utan svårigheter.
Anställningsform: Tim vikarie
Tillträde: omgående enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Skicka: Cv, brev, utbildningsbevis, registerutdrag, 2 referenser
E-post: jobb@dvcenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tim vikarier". Arbetsgivare Vård 24 teamet AB
(org.nr 559019-7991) Arbetsplats
Dvcenter Järva/Hässelby Jobbnummer
9658334