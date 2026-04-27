Tim- samt sommarvikarie till tjej i Hisings Backa

Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2026-04-27


Är du trygg, lösningsorienterad och lugn? Kanske är du den jag söker!

Jag är en flicka som är 16 år och bor hemma med min mamma, pappa och storebror.
För det mesta lever jag världens bästa liv med en mamma, pappa och storebror som alltid ställer upp för mig, en skola som jag älskar att gå till och danskursen som jag aldrig vill missa och mycket, mycket mer. Men eftersom jag föddes med en hjärnblödning som i sin tur ledde till att jag blev förlamad så behöver jag hjälp med allt i vardagen, allt från att flytta på mig, äta, gå på toaletten, leka, spela spel, träna till att köpa present när mamma, pappa, min storebror eller när någon annan fyller år.

Ett helt vanligt liv alltså, med lite extraordinära förutsättningar.

Det är där du kommer in! Nu behöver vi förstärka mitt team med en ytterligare en assistent. Du är superfokuserad, lyhörd, noggrann. Det är bra om du har någon slags erfarenhet inom vården, eftersom jag har en del medicinska behov, men det är inget krav.

Arbetstider

Vardagar:
17.00 - 21.15
21.15 - 08.45 (vaken natt)

Helger & lediga dagar:
8.00 - 17.00
17.00 - 21.15
21.00 - 08.45 (vaken natt)

Ditt jobb. Mitt liv. Välkommen!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Move & Walk Sverige AB (org.nr 556549-5180), https://movewalk.tidvis.se/lediga_tjanster
Lillhagsparken 8 (visa karta)
422 60  GÖTEBORG

Arbetsplats
Move and Walk Sverige AB

Kontakt
Kund- & assistentansvarig
Emma Karlsson
emma.karlsson@movewalk.se

Jobbnummer
9876335

