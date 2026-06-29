Tim- och sommarvikarier till Stadsmissionens skyddade boende
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad AB / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-06-29
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Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
OM OSS
Göteborgs Stadsmissions skyddade boende har hög säkerhetsklassning och erbjuder trygga boenden för kvinnor och deras barn, i kombination med individanpassade stödinsatser och ett strukturerat säkerhetsarbete. Skyddsbehövande män, med eller utan barn, erbjuds placering i våra externa lägenheter. Vi har ett traumamedvetet förhållningssätt och arbetar med evidensbaserade riskbedömningsinstrument. Verksamheten är öppen dygnet runt och tar emot placeringar under dygnets alla timmar. Verksamhetens mål är att ge kvinnor, män och barn ett liv fritt från våld och skapa förutsättningar för ett självständigt liv i trygghet.
Verksamheten utgår från ett barnrättsperspektiv och barn som vistas på våra skyddade boenden, tillsammans med förälder, placeras med stöd av socialtjänstlagen. Barnet har därmed en egen juridisk ställning och har rätt till stöd- och behandlingsinsatser, hälso- och sjukvård samt skolgång. Verksamheten för bland annat journal, upprättar genomförandeplaner och utformar säkerhetsplaneringar avseende barnet.
Läs mer om oss på vår hemsida: Skyddat boende - Göteborgs stadsmission (stadsmissionen.org)
OM TJÄNSTEN
I vårt boende arbetar skyddspedagoger med kontaktmannaansvar gentemot våra placerade kvinnor och män och en skyddspedagog med särskilt barnansvar är barnens kontaktperson, under arbetsledning av boendets samordnare. Vår extrapersonal är med och stöttar upp i verksamheten under arbetsintensiva perioder samt vid sjukdom och ledigheter. I tätt samarbete tillser ni att boendet blir tryggt, säkert och håller hög kvalitet. Vid boendet medverkar också volontärer för att berika de boendes vardag.
I arbetsuppgifterna ingår dokumentationsarbete såsom journalföring och så småningom kan det bli aktuellt att utforma genomförandeplaner och månadsrapporter beroende på hur insatt du har blivit i vårt arbete. Du håller stödjande samtal, genomför gruppaktiviteter, medföljer som stöd vid kontakt med vård- och myndighetskontakter, är behjälplig med ansökningar samt utför praktiskt hushållsnära arbete i boendet och i våra lägenheter.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är engagerad och relationsskapande och har utbildning till socionom/behandlingspedagog/socialpedagog eller likvärdig högskole- eller eftergymnasial utbildning, alternativt har en pågående utbildning inom dessa yrkesområden. Vi ser att du har erfarenhet av att möta människor i kris med olika förutsättningar och bakgrund. Du ska kunna bemöta både vuxna och barn från olika kontexter med svåra upplevelser på ett prestigelöst sätt. Ett lyhört förhållningsätt, stor personlig mognad och förmåga att skapa en trygg och lugn miljö är därför av stor vikt. Du har en förmåga att sätta lämpliga gränser, skapa tydlighet och struktur i vardagen och kan även stötta kvinnorna i att göra detta.
Du är trygg, strukturerad och har god förmåga till samarbete, samtidigt som du uppskattar självständigt arbete. Du ska även ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med personer i kris, helst i stödjande/förändrande roll. B-körkort och körvana är ett krav då verksamheten är geografiskt spridd. Du är praktiskt lagd och inte rädd att rycka in där det behövs. Då husdjur är välkomna i våra boenden är det viktigt att det inte medför något hinder.
Det är mycket positivt om du har dokumenterad utbildning och erfarenhet inom arbetsområdena våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Vidare är det en stor fördel om du har erfarenhet av att arbeta med barn som har bevittnat/varit utsatta för våld. Även utbildning i TMO, MI, FREDA, SARA och PATRIARK samt språkkunskaper, utöver svenska och engelska, är meriterande.
Vi söker dig som är flexibel gällande arbetstider och som kan vara tillgänglig med både kort och lång varsel på både veckodagar, helger och nätter.
Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst. Läs mer om vår värdegrund här www.stadsmissionen.org/om-oss.
PRAKTISK INFORMATION
Tjänsten är en anställning vid behov, timlön tillämpas.
Innan anställning ges behöver du lämna utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om Göteborgs Stadsmission?
Hemsida: www.stadsmissionen.org
Facebook: www.facebook.com/GbgStadsmission/
Linkedin: https://se.linkedin.com/company/g-teborgs-stadsmission
Instagram: @gbgstadsmission @stadsmissionenssecondhand_gbg @restaurangsvinn
Vill du stödja Göteborgs stadsmissions arbete?www.stadsmissionen.org/ge-stod/.
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Göteborgs Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad AB
(org.nr 556746-3038), https://www.stadsmissionen.org/
Första Långgatan 28B (visa karta
)
413 27 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stadsmission Kontakt
Enhetschef
Carina Peterson 0317047332 Jobbnummer
9982780