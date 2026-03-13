Tim- och sommarvikariat undersköterska labb, Vårdcentralen Centrum
2026-03-13
Tänk dig ett sommarjobb där du får vara en del av vardagen på en vårdcentral, där varje dag innebär nya människor, nya situationer och ett arbete som verkligen behövs.
Hos Bräcke diakoni söker vi nu en undersköterska till laboratoriet på Vårdcentralen Centrum i Alingsås för tim- och sommarvikariat. Du börjar som timvikarie under våren och hösten och arbetar på schema under sommaren.
Vi är idéburna och arbetar med omtanke, ansvar och långsiktighet. Hos oss gör du skillnad varje dag
Ditt jobb i sommar
Som undersköterska i vårt labb får du ett sommarjobb där du blir en viktig del av vardagen på vårdcentralen. Under en arbetsdag möter du patienter i olika situationer - vid provtagning, undersökning och uppföljning. Med ditt bemötande och din kompetens bidrar du till att besöket flyter smidigt och känns bra för den som kommer till oss. Du arbetar nära läkare, sjuksköterskor och andra kollegor och bidrar till att våra patienter får ett tryggt och välfungerande besök.
Ditt jobb kan till exempel handla om att:
Ta prover och hantera provtagning i laboratoriet
Utföra undersökningar som PNA-analyser, EKG samt tympanometri och audiometri
Assistera vid mottagningsarbete och enklare behandlingar, till exempel såromläggningar
Samarbeta med kollegor för att skapa ett bra flöde i verksamheten
Möta patienter, ett arbete där omtanke och noggrannhet är viktiga delar
Vem vi söker
Du är utbildad undersköterska och tycker om att arbeta nära patienter i ett omväxlande arbete. Kanske har du redan erfarenhet av primärvård och är nyfiken på att arbeta mer med provtagningsarbete och laboratorieuppgifter. I mötet med patienterna bidrar du med ett gott bemötande och hjälper till att skapa en vardag som fungerar för både patienter och kollegor. Du är lyhörd, samarbetar gärna och håller struktur i ditt arbete.
- Undersköterskeutbildning med bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen
- God erfarenhet av provtagning och säker hantering av prover
- God svenska i tal och skrift
Meriterande
- Erfarenhet av PNA, EKG samt tympanometri/audiometri
- Erfarenhet av arbete på vårdcentral
Bräcke vårdcentral Centrum i Alingsås
Vårdcentralen Centrum är en del av Bräcke diakoni. Som idéburen verksamhet präglas vårt arbete av engagemang för människor och av att skapa goda möten i vården. Vi arbetar i team och lägger stor vikt vid samarbete och goda strukturer i vardagen, något som gör att vi kan ge våra patienter ett tryggt och sammanhållet stöd.
Hos oss finns läkarmottagning, distriktssköterskemottagning och specialistmottagningar inom bland annat astma/KOL, diabetes och hypertoni. Vi har även BVC och samarbetar nära Bräcke Rehabmottagning i Alingsås där fysioterapeut och arbetsterapeut finns.
Välkommen med din ansökan idag!
Tjänsten innebär att du arbetar som timvikarie under våren och hösten, med möjlighet att ta pass vid behov. Under sommaren arbetar du enligt schema.
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Hos oss blir du del av en idéburen organisation där engagemang och medmänsklighet märks i vardagen.
Hos oss får du:
Arbeta i en idéburen stiftelse där överskott återinvesteras i verksamheten
- Möjlighet till delaktighet, utveckling och påverkan i en organisation med korta beslutsvägar
Trygghet genom kollektivavtal, som ger tjänstepension, försäkringar, föräldralön, extra semesterdagar med ålder och villkor som stödjer ett hållbart arbetsliv
- Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad för människor
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/52". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke vårdcentral Centrum Kontakt
Ida Gibson 0765-380153 Jobbnummer
9797805