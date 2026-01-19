Tim- och sommarvikariat inom äldreomsorg, Ginstgården
2026-01-19
Tänk dig ett sommarjobb där din närvaro kan göra någons dag lite tryggare.
Hos Bräcke diakoni söker vi nu tim- och sommarvikarier till Ginstgården, ett vård- och omsorgsboende där du är med och skapar gemenskap och vardagsglädje för äldre. Vi är idéburna och arbetar med omtanke, ansvar och långsiktighet. Hos oss får du ett sommarjobb där du gör skillnad - varje dag.
Ditt jobb i sommar
Som vikarie på Ginstgården blir du en del av ett team som tillsammans skapar en varm och trygg vardag för äldre med kognitiv sjukdom. Du jobbar vid behov, från enstaka pass under våren, till längre, schemalagda perioder under sommaren och blir snabbt en viktig del av verksamheten. Ditt jobb kan handla om att:
stötta i rutiner och vardagliga moment,
delta i sociala aktiviteter som samtal, läsning och trädgårdsskötsel,
- dokumentera och utföra medicindelegering - efter utbildning och handledning av sjuksköterska
samarbeta med kollegor och andra professioner runt de boende.
Vem vi söker
Du är över 18 år och vill jobba extra vid sidan av studier eller annat arbete. Kanske studerar du till undersköterska eller sjuksköterska - eller har redan erfarenhet av omsorgsarbete. På Ginstgården behöver vi dig som är trygg och har en naturlig omtanke om människor. Du är lugn och strukturerad i ditt arbetssätt, lyhörd för behov, tar initiativ när det behövs och trivs med samarbete och tydlig kommunikation.Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
Utbildning som undersköterska
God svenska i tal och skrift samt grundläggande datorvana
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, från jobb eller praktik och med personer med kognitiv sjukdom är meriterande, men inget krav.
Om Ginstgården
Ginstgården är ett vård- och omsorgsboende för äldre med behov av stöd dygnet runt. Här arbetar vi hälsofrämjande och med fokus på det friska. Vällagad mat, musik och meningsfulla aktiviteter är en naturlig del av vardagen och bidrar till gemenskap och livskvalitet - för både boende och medarbetare.
Välkommen med din ansökan idag!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Vi är en idéburen organisation där värdegrunden märks, i vardagen. Det innebär:
en arbetsgivare med stark medmänsklig värdegrund,
en arbetsplats där du är delaktig och kan påverka,
ett jobb där du gör skillnad för både människor och samhälle,
trygga villkor genom kollektivavtal, god introduktion, nära ledarskap och förmåner.https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/11". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke vård- och omsorgsboende Ginstgården Kontakt
Ann-Louise Rickardsson 0322644210 Jobbnummer
9693075