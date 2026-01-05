Tim- och semestervikarier till vård- och omsorgsförvaltningen
2026-01-05
Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård samt kostenhet. Vård- och omsorgsförvaltningen har drygt 1 000 medarbetare. Den största gruppen medarbetare består av vårdpersonal som undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor och kockar. Men det finns också en mängd andra yrken inom vår verksamhet. Vi är alla nyckelpersoner och våra verksamheter präglas av medarbetare som är engagerade, ansvarstagande och kompetenta.Gör skillnad varje dag
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du gör skillnad för andra? Vi söker tim- och sommarvikarier till vård- och omsorgsförvaltningen. Hos oss är ingen dag den andra lik, och arbetet utgår alltid från brukarens behov.
Om arbetet
Som sommarvikarie arbetar du inom vård och omsorg som vårdbiträde, undersköterska eller personlig assistent, beroende på verksamhet och kompetens. Arbetet innebär att ge stöd och omsorg på ett respektfullt, professionellt och individanpassat sätt utifrån brukarens behov.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av personlig omvårdnad, stöd vid måltider, servering av mat och dryck utifrån brukarens önskemål, socialt stöd samt praktiska arbetsuppgifter i det dagliga omvårdnadsarbetet. För vissa uppdrag kan även hälso-och sjukvårdsuppgifter förekomma, utifrån delegering och kompetens.
Personlig omvårdnad kan innebära hjälp med hygien, dusch, toalettbesök och byte av inkontinensskydd. Arbetet innebär omsorg om både kvinnliga och manliga brukare.
Arbetstiden kan vara förlagd till dag, kväll, helg och natt. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och brukare och kan vara fysiskt krävande. För att kunna utföra arbetet som timvikarie behöver du känna dig trygg med att utföra samtliga arbetsuppgifter som ingår i den aktuella rollen inom vård och omsorg.
Det här erbjuder vi
• Ett planerat schema med sysselsättningsgrad om minst 75 % under anställningsperioden
• Introduktion och stöd för att du ska känna dig trygg i din roll
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors vardag
• Värdefull arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg - meriterande för framtida arbete både inom kommunal verksamhet och andra yrken där mötet med människor, ansvar och samarbete är centralt.
• Möjlighet till fortsatt arbete som timvikarie eller vikariat efter sommaren, utifrån verksamhetens behov
Som medarbetare i Ludvika kommun blir du en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Du har tillgång till friskvårdsförmåner och möjligheter till kompetensutveckling. Läs mer på ludvika.se under Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsvillkor
Vi erbjuder tim- och semestervikariat med intermittent anställning.
Tjänsten tillträds efter överenskommelse. Lön sätts enligt gällande löneboxar och utifrån utbildning, erfarenhet och kompetens.
Vi har möjlighet att garantera minst 75 % tjänstgöring, med möjlighet till mer arbete under sommaren.Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
För att kunna arbeta hos oss behöver du uppfylla följande krav. Ingen specifik utbildning krävs - vi lägger stor vikt vid ditt engagemang och din vilja att göra skillnad.
Vi söker dig som
• Är minst 18 år.
• Behärskar svenska i tal och skrift så att du kan kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor samt dokumentera enligt verksamhetens krav
• Har god dator- och mobilvana då vi använder oss av digitala verktyg i det dagliga arbetet
• Kan utföra samtliga arbetsuppgifter som ingår i den aktuella rollen inom vård och omsorg utifrån brukarens behov och förutsättningar.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara ansvarstagande och ha ett respektfullt bemötande i mötet med brukare, anhöriga och kollegor. Du har god samarbetsförmåga, kan arbeta självständigt och är lyhörd inför andras behov. Du är flexibel och har förmåga att hantera ett arbete där förutsättningar och tempo kan variera.
Verksamhetsspecifika krav
• BankID (krav för personlig assistans)
• B-körkort (krav inom hemtjänsten och vissa andra verksamheter där arbete sker i hela kommunen)
Meriterande
• Utbildning inom vård, omsorg, barn- och fritid eller annan likvärdig utbildning/erfarenhet
• Tidigare erfarenhet av omvårdnadsarbete, äldreomsorg eller arbete med personer med särskilda behov
• Erfarenhet av hälso- och sjukvårdsuppgifter, exempelvis genom delegeringÖvrig information
För arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur belastningsregistret enligt 9 §. Utdrag efterfrågas om anställning blir aktuell.
Ansök
Känns detta som rätt sommarjobb för dig? Då ser vi fram emot din ansökan via vårt rekryteringssystem. Urval och rekrytering sker löpande - ansök därför redan idag!
Sista ansökningsdag är 2026-04-30
Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta oss via Ludvika kommuns växel. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
