Tim-/månadsvikarie på Bräcke hemtjänst i Alingsås
2025-08-08
Alla som behöver förtjänar en god omsorg i hemmet.
I hemtjänsten bidrar du med varma och stöttande händer som gör skillnad i livets alla.
Bräcke hemtjänst i är beläget centralt i Alingsås. Vi utgår i dagsläget från Kolavägen och Plangatan. Här arbetar ca 50 medarbetare för att fler Alingsåsbor ska kunna bo kvar hemma längre, trots ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Gemensamt ser vi också till att alla som jobbar trivs och mår bra. Vi ger varandra en bra start på varje arbetspass genom att bidra till en glad stämning i arbetsgruppen och tar delat ansvar för såväl utrustning som planering.
Läs mer om verksamheten och hur vi jobbar: https://brackediakoni.se/bracke-hemtjanst-alingsas/

Dina arbetsuppgifter
I din tjänst hos oss jobbar du med att ge omsorg och stöd i människors hem som du tar dig till med bil eller cykel. Du samarbetar med övriga kollegor i verksamheten och möter människor som utifrån fysiska, psykiska eller sociala omständigheter behöver hjälp i vardagen. Som ny hos oss får du en praktisk introduktion där du besöker våra kunder tillsammans med ordinarie personal.
I jobbet ingår:
- Insatser i ordinärt boende som du åker till med bil eller cykel
- Stöd i personlig omvårdnad
- Lättare serviceuppgifter
- Följa med på praktiska ärenden utanför hemmet, ex läkarbesök
- Dokumentation
Vem vi söker
Vi söker både dig som är utbildad undersköterska eller validerat vårdbiträde, men också dig som går en vårdutbildning eller har erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst eller äldreomsorg. Det viktigaste är att du är en välvillig och lyhörd person som anstränger sig för att hitta lösningar efter kundernas behov. Du ska ha lätt för att anpassa dig till nya rutiner i självständigt arbete och tillsammans med andra. Kvalifikationer
- Du har fyllt 18 år
- Du kan cykla
- Du pratar och skriver obehindrat på svenska
Meriterande
- Utbildning inom vård och omsorg och eller / erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller äldreomsorg
- B-körkort
Välkommen med din ansökan!
Vi är en del av Bräcke diakoni. En idéburen stiftelse som vill göra livet bättre, i det lilla och i det stora. Det gör vi inom stöd, vård och omsorg med fokus på varje människas unika livssituation. Vi använder överskott för att göra mer för fler, nu och i framtiden. Som arbetsgivare tar bräcke diakoni ansvar för sina medarbetare genom centralt kollektivavtal och en rad förmåner. Läs mer om Bräcke diakoni och vad vi erbjuder: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/108". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke hemtjänst Alingsås Kontakt
Sandra Jonasson 0322654233 Jobbnummer
9451035