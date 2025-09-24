Tim med möjlighet till 50% -ig tjänst
2025-09-24
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Om jobbet:
Arbetstider 2 veckors schema.
V1. Måndag 10.00-21.00 och Torsdag 10.00-21.00.
V2. Måndag 10.00-20.00, Fredag 10.00-21.00 och Söndag 06.00-13.00
Att arbeta som personlig assistent hos mig innebär att du kommer in i mitt hem och liv på ett nära sätt, därför har jag en rad frågor jag ber dig svara på. Arbetet innebär att du bistår mig med allt jag behöver assistans till p.ga. att jag råkade ut för en olycka för 47 år sedan då jag 17 år gammal bröt min nacke. Jag är nu en mycket aktiv 69 årig kvinna med mycket humor men också "skinn på näsan"
Jag söker dig som i ditt arbete hos mig har följande egenskaper: bra på att lyssna, ärlig, eftertänksam, arbetsam, praktisk, flexibel, förstående, hänsynsfull och snabbtänkt. Känner du igen dig i dessa ord och söker ett viktigt arbete där du kan göra skillnad, så tveka inte utan hör av dig!
Jag kan själv berätta och förklara hur jag behöver och vill ha den personlig assistans som betyder så oerhört mycket för mig, om jag ska kunna leva ett riktigt rikt liv!
Assistanslagen har gett mig rätt till valfrihet, självbestämmande och integritet, vilket är grunden när man arbetar som assistent. Jag och - till en del med mina vana assistenter - hjälper dig in i arbetet här, steg för steg och genom "learning by doing". Arbetspassens förläggning är kl. 10.00-20.00 på denna tjänst, till större delen. Jag vill också att du har möjlighet att hoppa in utöver dessa tider och på schemat arbetar du en tidig söndag morgon, varannan vecka.
Då du ska assistera mig så behöver du veta att: jag gillar fotografering, redigering och dyl., aktivt trädgårdsarbete i egen trädgårdshörna. Jag är mycket vid datorn bl.a. p.g.a. att mitt samhällsengagemang är mycket stort mm. Matlagning är både ett intresse och viktigt på grund av min hälsa. För att utföra mycket av ovanstående behöver jag assistans. Jag behöver assistans till mycket utav det som andra tar för givet i sitt liv. Jag kan som sagt förklara hur mina behov ser ut och hur jag behöver ha det. Jag är aktivt troende kristen, med respekt för andras tro.
En bra och respektfull relation mellan mig och dig är den grunden vi bygger på. Du som söker bör ändå tänka på att vi har olika infallsvinklar, då jag bor i mitt hem och lever mitt liv medan du som anställd kommer till ditt arbete. Mat och paus, ja. Ständig fika, nej.
Du behöver inte dela mina intressen men du ska kunna lära dig att ge mig god service i det jag behöver, måste och vill få gjort för att b.la. kunna utföra mina intressen och behov m.m.
Jag bestämmer själv hur jag vill lägga upp mina dagar och hur jag vill leva för att få bästa tänkbara livskvalitet, men med respekt för en god arbetsmiljö.
Betänk att det inte är en heltid m.m. och skriv i ditt personliga brev en motivering till varför du söker just denna tjänst. Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Arbetet är alltså att bistå mig i allt det jag p.g.a. funktionshindret behöver assistans till, som du kan se ovan. Du kommer t.ex. att bistå mig med bl.a. arbete vid datorn, nära personlig service, du får vara beredd på att jag är aktiv och utåtriktad. På grund av mitt funktionshinder tar en hel del dagliga moment mer tid och "hinder" i det flyt som man annars har i livet.
Vi blir inte "väninnor" så att säga, men jag räknar med att vi kommer att ha en trevlig, ärlig, glad och bra relation.
P.g.a. att jag har assistans dygnet runt så har jag assistenter runt mig hela tiden p.g.a. ett verkligt behov, plus att en liten del av tiden är dubbelbemannad.Kvalifikationer
Det som krävs för att du ska kunna arbeta hos mig är att du kan bistå mig att skriva på flytande svenska. Vanlig arbetsmoral tex att du håller tider, kommer utvilad till ditt arbete, utför arbetet seriöst och ärligt och annat som p.g.a. att jag släpper dig in i mitt hem gör dig behörig att söka detta arbete.
Det krävs INTE att du har arbetat som assistent innan eller att du har utbildning i linje med detta MEN du ska ha viljan att bistå på ett seriöst och fint sätt.
Utbildning och tidigare erfarenheter i linje med detta arbete är meriter som du behöver beskriva i din ansökan. OM du kan använda dessa viktiga bitar som det är med utbildning och erfarenhet, i linje med arbetet som personlig assistent hos just mig så är det ett stort plus.
Viktiga egenskaper är att du är pålitlig och positiv i ditt sätt, har gott omdöme och är läraktig. Ett gott hjärtelag och att du är praktisk och kreativ. Du trivs med att jobba på ett flexibelt och aktivt sätt, men du behöver kunna ändra tempot efter mitt behov. Du är serviceminded och utan fördomar mot funktionshindrade.
Har du möjligheten att klara dig på en deltid och kan du tänka dig att jag som är 60+ behöver friheten att du kan bistå mig på mitt sätt? Du tycker om att bistå aktivt, engagerat och ärligt.
Jag bor ganska centralt i Höganäs, men om du inte bor i Höganäs behöver du ha bil p.g.a. schemat här och att busstidtabellen oftast krockar. Förklara först när du svarar och också i ditt personliga brev om du har någon annan lösning angående detta m.m. Din ansökan ska innehålla personligt brev, CV och ett foto. Du hittar tips på hur du ska skriva om du googlar på nätet och missa inte att söka arbetet om än du är ovan att söka jobb.
Avgörande för tjänstens tillsättande är inte minst personlig lämplighet och att personkemin stämmer och jag som har assistans är den som kommer att avgöra vem jag ska anställa. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Josefine Lindeberg-Lindvet 0730585036 Jobbnummer
9524173