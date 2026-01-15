Tillverkning träväxthus
2026-01-15
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
Holmbergs träväxthus ab, ett företag i ständig utveckling.
Vår orderstock ökar ordentligt. Vi behöver mer kompetent personal.
Vi är ej det modernaste företaget, men ändå har vi kunderna.
Vi söker snickaren som ej vill gå på tak längre, inte vill vara ute när kylan biter eller det ösregnar.
Vi är ute och monterar ibland, sommar vår och höst. Sällan i dåligt väder. .men den mesta tiden är vi i verkstan i Ryssby.
Ditt jobb kommer att vara allt från att kapa träbiten till att montera den på det färdiga växthuset.
Vi kommer under vissa tider av året även förbättra vår hyrda verkstadslokal.
Vår tanke är att vi kommer att ge dig mycket om du är beredd på detsamma för oss.
Vi kommer att begära referenser samt information om sjukskrivning.
Vi har kollektivavtal med gs trä och löner enligt avtal.
Provanställning 6 månader
Www.travaxthus.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: anders@travaxthus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Träarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmbergs Träväxthus AB
(org.nr 559252-6817)
Tunagatan 36 (visa karta
)
341 76 RYSSBY Jobbnummer
9687203