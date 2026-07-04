Tillverkning/montering Till Saab I Nyköping
Saab Aktiebolag / Fordonsmontörsjobb / Nyköping Visa alla fordonsmontörsjobb i Nyköping
2026-07-04
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Din roll
I denna roll kommer du arbeta med reparationer, modifieringar, detaljtillverkning, samt underhåll på flygplan inom ramen för våra verksamhetstillstånd. Vid arbete med detaljtillverkning kommer du använda vanligt förekommande maskiner. Du kommer verka i nära samarbete med ingenjörer och tekniker för att hitta lösningar på olika typer av modifieringar/installationer.
Hos oss finns det goda möjligheter för personlig utveckling inom struktur och plåt då arbetet bl.a. innefattar avancerade modifieringar och reparationer av flygplan och komponenter så som svets och målning.Publiceringsdatum2026-07-04Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom plåt, industri eller liknande område. Som person har du förmågan att ta eget ansvar och initiativ för att säkerställa leverans mot kund.
Vi tror också att du är flexibel och har en god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Arbetet kräver att du är noggrann som person och har en utvecklad kvalitets- och säkerhetsmedvetenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser även att du har:
Någon form av mekanisk/praktisk gymnasial- eller eftergymnasial utbildning
Några års erfarenhet inom tillverkande industri.
Erfarenhet av ritningsläsning.
Behärskar svenska och engelska flytande i så väl tal som skrift.
B-körkort
Det är meriterande med en bakgrund som flygmekaniker med inriktning struktur och plåt.
Tjänsten är placerad i Nyköping och arbetstiden är förlagd dagtid. Arbete kan komma att ske på andra orter i Sverige
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar för Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekomma fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Rotevägen 14 (visa karta
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611 92 NYKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9992576