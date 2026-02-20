Tillverkning av solskyddsprodukter
Persiennexperten Svenska AB / Montörsjobb / Staffanstorp Visa alla montörsjobb i Staffanstorp
2026-02-20
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Persiennexperten Svenska AB i Staffanstorp
, Malmö
eller i hela Sverige
Företagspresentation
Persiennexperten säljer och monterar alla typer av måttanpassade solskyddsprodukter till hemmiljö, företag och byggprojekt i Skåne. Företaget är ett privatägt och väletablerat företag som startade i början av 80-talet och har sedan dess haft en stark utveckling. Idag är man det ledande företaget i branschen och omsätter ca 50 mkr och har ett 25-tal anställda samt en stor egen tillverkning av solskyddsprodukter.
Platsbeskrivning
Till vårt produktionsbolag Cencio AB i Staffanstorp söker vi nu en person till vår tillverkning av persienner. Arbetet innebär att man klipper upp listerna i en listkap, sätter i detaljer och stegband, kör persiennmaskin, trär i linor mm i persiennen och packar sedan ihop persiennerna till en order.
Noggrannhet och att kunna arbeta med händerna är viktigt. Man står mycket under arbetsdagen så det krävs bra fysik. Inga problem med rygg, axlar, knän mm. Det är av produktionsskäl svårt att sitta ner och utföra arbetsuppgifterna. Tunga lyft kan förekomma.
Även andra arbetsuppgifter inom produktion kan förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: rekrytering@cencio.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Persiennexperten Svenska AB
(org.nr 556418-5097)
Meteorvägen 5 (visa karta
)
245 34 STAFFANSTORP Arbetsplats
Cencio AB Jobbnummer
9753897