Lagun Solskydd AB söker en tillverkare av rull- och lamell-gardiner under högsäsongen som varar mellan 2/3-26 och 31/8-26. Tjänsten kräver att du är noggrann och händig, det är många små detaljer som ska monteras ihop. I arbetet ingår också kapning och svetsning av vävar. Du ska både kunna jobba självständigt och tillsammans med andra. Arbetet innefattar tunga lyft. Välkommen med din ansökan! OBS! Anställningen är tidsbegränsad
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2026-02-11 E-post: jobb@lagun.se