Tillverka glass och praliner med oss!
Onyx Trading AB / Bagarjobb / Hallsberg Visa alla bagarjobb i Hallsberg
2026-02-20
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onyx Trading AB i Hallsberg
, Vingåker
eller i hela Sverige
OBS. Sök inte det här jobbet om du inte är genuint intresserad. Vi har inte tid med ansökningar som skickas för att du måste söka jobb.
Startdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Sista ansökningsdatum: Vi hanterar ansökningar löpande
Vi är ett litet familjeföretag som söker en ny medarbetare. Vi har flera ben att stå på, dels är vi återförsäljare av tårtdekorationer för proffsmarknaden, dessutom säljer vi maskiner och råvaror för glasstillverkning. Under sommarsäsongen öppnar vi upp vår glassbar, Go Glass i Hjortkvarn, och säljer glass, gelato och mjukglass från vår egen produktion.
I och med att vi har gjort stora investeringar i en anläggning för pralintillverkning söker vi nu en passionerade medarbetare för huvudsakligt arbete i produktionen av glass och chokladprodukter. Har du tidigare erfarenheter från området är det starkt meriterande men glöd och intresse av att vara med i en tajt organisation och bygga vidare på ett redan populärt koncept är ännu viktigare.
Arbetet i glassproduktionen kräver både fart och känsla för det estetiska. Chokladproduktionen är fortfarande under uppstart, vilket gör att rätt person gärna får delta i utvecklingen av konceptet. Fokus kommer vara på glass under vår och sommar, medan chokladen får störst uppmärksamhet höst och vinter.
Är du nyfiken på vad det kan innebära att vara en del av vår "familj", skicka ett CV samt personligt brev så startar vi med ett samtal och ser vart det leder.
Med vänlig hälsning, Anders Isacson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: start@onyxtrading.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Glass och Pralin tillverkning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onyx Trading AB
(org.nr 556510-4188), https://www.facebook.com/watch/?v=1541331426003681
Norrköpingsvägen 34 (visa karta
)
697 93 HJORTKVARN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD, Ägare
Anders Isacson start@onyxtrading.se 0707790653 Jobbnummer
9753431