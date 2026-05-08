Tillväxt- och infrastrukturstrateg
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-05-08
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret i Sundsvall
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Du blir en del av avdelningen Näringsliv och tillväxt inom Kommunstyrelsekontoret. Ett team på 23 personer som arbetar i skärningspunkten mellan politik, näringsliv och samhällsutveckling. Avdelningen har fyra spår:
Näringslivs- och landsbygdsutveckling
Kompetensförsörjning,
Destinations- och platsutveckling
Tillväxt och infrastruktur.
Tillsammans med näringsliv, akademi, föreningsliv och företagsfrämjande aktörer driver vi Sundsvalls tillväxtresa framåt - alltid med fokus på att skapa värde för företag, invånare och besökare. Du rapporterar direkt till avdelningschefen för Näringsliv och tillväxt.
Så här bidrar du i rollen som Tillväxt- och infrastrukturstrateg
I rollen som Tillväxt- och infrastrukturstrateg är ditt främsta uppdrag att på strategisk nivå omvärldsbevaka, analysera, genomföra och utvärdera insatser som driver tillväxt samt utvecklar infrastrukturen. Det innebär att du, förutom att jobba med olika tillväxt- och näringslivsfrågor, har ett särskilt ansvarar för att utveckla och positionera Sundsvall som en ledande nod för framtidens infrastruktur.
Tillsammans med en kollega leder och samordnar du strategiska insatser riktat mot tillväxt- och näringslivsfrågor där du även har ett specialiserat uppdrag inom tre infrastrukturområden som alla är avgörande för Sundsvalls konkurrenskraft: elförsörjning och effektkapacitet, regional flygkapacitet och framtidens mobilitet samt utvecklingen av det nedre luftrummet.
I praktiken rör du dig mellan beslutsunderlag till politiken och möten med lokala företagare och potentiella etablerare. Du driver nationellt påverkansarbete i frågor som direkt berör Sundsvall, samverkar med myndigheter, regionen och andra kommuner, och håller ihop interna processer inom kommunkoncernen. Du bevakar omvärlden, analyserar och ser till att rätt kompetenser inom kommunen samverkar mot gemensamma mål för att omsätta strategier i praktiken.
Din kompetens och erfarenhet
Du har flerårig och aktuell yrkeserfarenhet inom något av de områden rollen omfattar - infrastruktur, energi, samhällsutveckling, regional tillväxt eller liknande. Du är van vid att projektleda tvärfunktionella team och att driva komplexa processer där ansvar och kompetens är spridd över flera organisationer och sektorer.
Du har en Högskole- eller universitetsutbildning som är relevant för uppdraget, alternativt längre motsvarande erfarenhet från arbetslivet.
Du har erfarenhet av samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, myndigheter och akademi, och kommunicerar obehindrat i alla dessa sammanhang. Du presenterar och leder dialoger tryggt inför större grupper på både svenska och engelska, och du är lika bekväm med att skriva ett genomarbetat beslutsunderlag som att ta ett direkt samtal med en etablerare.
Du arbetar analytiskt, följer upp det du gör och drar lärdomar som driver arbetet framåt. Du leder dig själv, strukturerar ditt eget arbete och tar ansvar för dina processer, men du är också en lagspelare som bidrar till teamets gemensamma resultat.
Meriterande
Vi ser det som ett plus om du har erfarenhet inom något eller flera av följande områden: påverkansarbete, etableringsarbete, samhällsplanering, logistik, förnybara energislag eller arbete i internationella miljöer - gärna i EU-sammanhang.
Det som framför allt utmärker dig i den här rollen är att du kombinerar strategiskt tänkande med förmågan att faktiskt få saker gjorda. Du rör dig lika bekvämt i ett politiskt beslutsrum som i ett möte med en etablerare eller en myndighetskontakt. Du är trygg i din yrkesroll, leder dig själv och trivs med att ta ansvar i processer där du har ett stort eget ansvar med ett starkt team i ryggen.
Lika viktigt är att du är en relationsbyggare på riktigt. Du förstår att den här typen av strategiskt och operativt arbete i grunden handlar om att skapa förtroende och hålla ihop nätverk över tid.
Digitalt och AI
Du är van vid Microsoft Office och har en nyfikenhet inför AI som arbetsverktyg. Erfarenhet av att aktivt ha arbetat med digitala tjänster och AI är meriterande.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas du vill vara med och forma Sundsvalls tillväxtresa.
Praktisk information: Tjänsten kan innebära placering i säkerhetsklass. Om så är fallet genomförs en säkerhetsprövning innan anställningsbeslut fattas. Detta är en standardprocess för vissa roller inom kommunen och påverkar inte ansökningsförfarandet."
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9901355