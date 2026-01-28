Tillträdesadministratör till samhällsviktigt bolag
Vår kund söker nu en noggrann och serviceinriktad Tillträdesadministratör för att säkerställa smidiga processer inom kritisk infrastruktur. Du kommer att spela en central roll i att hantera tillträdesadministration och stödja viktiga projekt, vilket bidrar till en trygg och effektiv verksamhet.
OM TJÄNSTEN
Som Tillträdesadministratör kommer du att vara en nyckelperson i att säkerställa att all personal har rätt tillträde och behörigheter för att utföra sina arbetsuppgifter. Du arbetar i ett team på omkring 10 personer där du samordnar tillträdeshanteringen för de projekt som teamet driver.
Tjänsten är ett konsultuppdrag när du kommer att vara anställd via Academic Work. Tjänsten är inledningsvis på sex månader och kan därefter eventuellt förlängas.
Rollen utgår ifrån Solna, och resor till Forsmark kommer att förekomma.
Du erbjuds Vår klient erbjuder en möjlighet att växa in i en viktig roll med god handledning och möjlighet till flexibelt arbete efter en introduktionsperiod. Du blir en del av ett stöttande team som arbetar med samhällsviktiga frågor.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär huvudsakligen arbete som tillträdesadministratör, men kan även omfatta andra administrativa arbetsuppgifter, såsom att stötta chefer i det dagliga arbetet.
• Administrera tillträdesprocessen, inklusive insamling av personuppgifter, utskick och uppföljning av blanketter
• Hantera och följa upp krav för tillträde, såsom obligatoriska utbildningar och vägledning till rätt information
• Ansvara för föranmälningar, både nya och förlängningar
• Administrera behörigheter och system, exempelvis ACC, Interaxo samt beställning och förlängning av IT-konton
• Hantera passager och administration kopplat till yttre fordonskontroll
• Övriga administrativa arbetsuppgifter
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad högskole- eller universitetsutbildning
• Har tidigare erfarenhet av administrativa uppgifter, antingen från jobb eller utbildning
• Har goda kunskaper i Svenska och Engelska i tal och skrift då arbetsuppgifter sker på båda språken
• Har goda kunskaper i office-paketet så som excel
• För att bli aktuell för denna roll krävs en godkänd säkerhetsprövning.
Det är meriterande om du har
• Intresse för energibranschen eller kritiska samhällsfunktioner.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Har god inlärningsförmåga och flexibilitet.
• Har förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt.
• Har god servicekänsla och vilja att vara behjälplig.
• Är noggrann och har förmåga att arbeta strukturerat.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
