Tillsynsjurist
2026-03-20
Fastighetsmäklarinspektionen är en statlig myndighet med kontor i Karlstad. Vi är ca 30 medarbetare som bidrar till god fastighetsmäklarsed på bostadsmarknaden. Du kan läsa mer om vårt uppdrag på vår webbplats www.fmi.se.
På Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) arbetar vi med registrering och tillsyn av fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag.
Vi har också ett viktigt uppdrag att utveckla och sprida kunskap om god fastighetsmäklarsed. I vår verksamhet vänder vi oss främst till fastighetsmäklare och företag samt konsumenter i bostadsaffärer, det vill säga köpare, säljare och spekulanter. Vi arbetar för Trygg fastighetsförmedling.Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete med stort eget ansvar och trevliga kollegor. Som tillsynsjurist på FMI kommer du att driva tillsynsärenden, utreda och lösa juridiska problem. Du kommer även att formulera och föredra förslag till beslut för vår Disciplinnämnd och hantera frågor om offentlighet och sekretess. Samverkan med externa aktörer och kommunikation med våra målgrupper är en del av ditt arbete.
Din kompetensprofil
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom juridik eller annan utbildning som vi bedömer som relevant. Du erfarenhet av juridiskt arbete, gärna av tillsyn eller juridiskt arbete vid en myndighet. Du har goda juridiska kunskaper, till exempel inom offentlig rätt och civilrätt. Erfarenhet av arbete med fastighetsmäklarfrågor och penningtvättsfrågor är meriterande. Även erfarenhet av analys av data, exempelvis i tillsyns- eller utredningsarbete, är meriterande.
Vi söker dig som är trygg i dig själv och som kan arbeta i en föränderlig arbetssituation. Som person är du noggrann, prestigelös och bidrar till ett gott samarbete. Du har en god förmåga att åstadkomma resultat, självständigt och tillsammans med andra samt att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Anställningsform
Vi söker en eller flera medarbetare till tillsvidareanställningar, med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.
Vill du veta mer?
Mer information om tjänsterna får du av vår operativa chef David Johansson. Fackliga representanter är Hanna Ackeberg, Saco-S och Mari Gremlin, ST. Du når samtliga genom att ringa vår växel på telefonnummer 010-490 01 00.
Så här ansöker du
Välkommen att söka tjänsten via vårt rekryteringsverktyg på fmi.se/jobb. Vi vill ha din ansökan senast den 10 april 2026. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fastighetsmäklarinspektionen
(org.nr 202100-4870)
David Johansson 010-4900100
