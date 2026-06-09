Tillsynshandläggare säkerhetsskydd
Länsstyrelsen i Västra Götalands län / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-09
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Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.
Om jobbet
Lockas du av att jobba med tillsyn och vägledning inom säkerhetsskydd? Har du koll på säkerhetsskyddslagstiftningen och erfarenhet av tillsyn inom statlig eller annan offentlig verksamhet? Är du dessutom en fena på att omsätta lagstiftning i praktiken och gillar att bidra till att utveckla tillsynsverksamheten? Då kanske du är vår nya tillsynshandläggare inom säkerhetsskydd!
Som tillsynshandläggare inom säkerhetsskyddet hos Länsstyrelsen får du en viktig roll i att granska och vägleda verksamhetsutövare som har oss som tillsynsmyndighet. Här får du, tillsammans med engagerade kollegor i ett sammansvetsat team, möjlighet att vara med och påverka säkerhetsskyddsarbetet, i en roll som kombinerar analys, rådgivning och praxisutveckling.
Du kommer både att bedriva tillsyn och vägleda verksamhetsutövare. Arbetsdagen består främst av att göra bedömningar utifrån säkerhetsskyddslagstiftningen, skriva beslut och annat underlag samt lämna förslag till åtgärder. Tillsynsaktiviteter sker både skriftligt och på plats hos verksamhetsutövare. Du har stor frihet att driva dina egna ärenden och vi uppmuntrar samtliga medarbetare att bidra till att utveckla verksamheten och våra metoder.
Inom tillsynsverksamheten pågår en aktiv utveckling av rättspraxis och du kommer i det här arbetet att kunna påverka och utforma kommande tolkningar av lagstiftningen. Arbetet bedrivs både enskilt och tillsammans med andra på enheten.
Du och dina kollegor handlägger även andra ärenden inom säkerhetskyddslagstiftningen. Du behöver löpande bevaka och hantera de ärenden och frågor som inkommer till arbetsgruppen samt omhänderta övriga arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet utifrån din kompetens och erfarenhet.
Förutom det interna samarbetet på Länsstyrelsen sker även samverkan med externa aktörer på både lokal, regional och nationell nivå.
Arbetsuppgifterna kräver högt säkerhets- och sekretessmedvetande samt ett gott omdöme och integritet. Rollen innebär kvalificerad myndighetsutövning och ställer därför höga krav på din förmåga att formulera dig professionellt och korrekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Planera och genomföra tillsyn
Vägleda verksamhetsutövare
Delta i samrådsprocesser
Skriva beslut efter samråd med kollegor och chef
Identifiera samband och dra slutsatser, både utifrån det som anges och det som inte framgår uttryckligen av underlag, samt utreda vissa frågor vidare. Detta arbete sker i nära samverkan med dina kollegor inom enheten och andra personer på myndigheten.Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för säkerhetsskydd i fyra län: Västra Götaland, Halland, Jönköping och Östergötland. Enheten för kontroll av samhällsskydd ansvarar för tillsyn av myndigheter, regioner, kommuner och enskilda verksamhetsutövare för att säkerställa att de följer säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och tillhörande föreskrifter. Vid brister kan Länsstyrelsen besluta om förelägganden och sanktionsavgifter. I uppdraget ingår även att vägleda verksamhetsutövare inom området. Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
Placeringsort: Göteborg
Resor inom landet förekommer. Vi använder allmänna färdmedel eller hyrbil för resor i tjänsten.
Vi erbjuder flexibla arbetstider och viss möjlighet att arbeta på distans om verksamheten tillåter.
Om dig
Vi söker dig som är trygg, stabil och har en god självinsikt. Du skiljer på det personliga och professionella och har lätt att anpassa dig till ändrade förutsättningar. Du har väl grundade värderingar som tillsammans med ett etiskt förhållningssätt styr dig i avgörande situationer.
Du tar initiativ, planerar och genomför dina uppgifter strukturerat. Du relaterar till andra människor på ett lyhört sätt och bidrar till konstruktiva lösningar på problem och utmaningar. Du har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer såväl med kollegor som med externa aktörer.
Du har lätt för att kommunicera på ett tydligt och begripligt sätt och har lätt för att sätta dig in i andras perspektiv.
Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att fatta rätt beslut.
Sist men inte minst är du en person som uttrycker en positiv attityd och handlar i enlighet med beslut, mål och riktlinjer för verksamheten samtidigt som du bidrar till utveckling genom konstruktiva förslag i de rätta sammanhangen.
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som självklart att du agerar utifrån Den statliga värdegrunden - Statskontoret och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Du har:
relevant akademisk utbildning på minst kandidatnivå eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
erfarenhet av kvalificerat säkerhetsskyddsarbete
god kunskap om tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter, även offentlighets- och sekretesslagstiftningen samt förvaltningslagen
god förmåga att omsätta lagstiftningen i den dagliga verksamheten
mycket god förmåga att formulera dig professionellt och korrekt i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har:
praktisk erfarenhet av tillsynsarbete
relevant arbetslivserfarenhet från statlig myndighet, till exempel inom områden som tillsyn, handläggning eller utredning
B-körkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Västra Götalands Län
(org.nr 202100-2361), https://www.lansstyrelsen.se/
Kungsgatan 34 (visa karta
)
411 34 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen Västra Götaland, Säkerhetsskydd Kontakt
Emma Roland, SACO-S 010-2245172 Jobbnummer
9956177