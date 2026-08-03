Tillsynshandläggare, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Bygglovsenheten 1 / Säkerhetsjobb / Huddinge Visa alla säkerhetsjobb i Huddinge
2026-08-03
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
1 plats(er).
Vi på miljö- och bygglovsförvaltningen söker nu en tillsynshandläggare inom plan- och bygglagen till vårt kontor i Flemingsberg. Detta är en roll för dig som trivs med att möta Huddinges medborgare, ge service och bidra till regelefterlevnad av plan- och bygglagen.
Om teamet
Hos oss blir du en del av en trivsam arbetsgrupp med ett nära ledarskap samt en hjälpsam och stöttande kultur.
Vi tror på bra service gentemot våra invånare och i denna roll ser vi dig som trivs i mötet med människor och tycker att en bra dag är en dag där du får blanda besiktningar med handläggning och möten med kollegor.
Du kommer att tillhöra bygglovsavdelningen som har drygt 40 medarbetare som är indelade i tre enheter. Tillsynsgruppen hör till en av enheterna där det även arbetar bygglovshandläggare och inspektörer.
Vår arbetsplats finns i Flemingsberg dit du åker enkelt och snabbt med både bussar, pendeltåg och regionaltåg.
Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du främst med handläggning av tillsynsärenden och ger rådgivning och upplysningar till våra invånare och företag.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Besiktiga fastigheter
Skriva bedömningsbrev och tjänsteutlåtanden
Hålla rådgivande möten, både digitalt, per telefon och fysiska möten
Bevaka och hålla sig ajour inom rättsläget för området
Du fattar självständiga beslut samt förbereder ärenden inför beslut i bygglovs- och tillsynsnämnden.
I rollen som tillsynshandläggare samarbetar du med kollegorna inom avdelningen, med andra tjänstemän inom kommunen, invånare samt andra myndigheter. Vi har ett helt digitalt arbetssätt och vi vill att du har en positiv inställning till digitalisering och utveckling.
Din profil
I denna roll värdesätter vi att du är serviceorienterad, professionell och har förmågan att arbeta strukturerat och noggrant. Vi söker dig med relevant kompetens och de personliga egenskaper som gör att du trivs i en roll med ansvar och fokus på service.
Du känner det naturligt att möta invånare och ser det som självklart att tillsynsbesök på plats är en viktig del i att driva ett ärende rättssäkert framåt och samtidigt öka förståelsen hos fastighetsägarna.
Vidare ser vi dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom juridik, byggteknik, arkitektur, samhällsplanering eller annan relevant inriktning
Arbetslivserfarenhet av handläggning enligt plan- och bygglagen
B-körkort
Det är för denna roll meriterande med erfarenhet av:
Serviceyrken, detta då du förväntas möta medborgare och upprätthålla en god och kvalitativ servicenivå
Myndighetsutövning
Arbeta i ärendehanteringssystemet Nova
Du har en stark drivkraft och det är mycket viktigt att du kan komma till avslut även i komplicerade ärenden. Du förmedlar information tydligt och enkelt både muntligt och skriftligt. Du planerar och följer upp ditt arbete utifrån våra gemensamma mål.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Hos oss får du chansen att göra skillnad – genom att bidra till beslut som är tydliga, rättvisa och skapar förtroende hos både invånare och företag.
Förresten, framgent kommer vi även söka en bygglovshandläggare, är du intresserad av den rollen också, ange gärna det i din ansökan och vid våra urvalsfrågor.
Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation (https://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack)
Upplysningar
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Pernilla Jensen, enhetschef, pernilla.jensen@huddinge.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331544". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Hälsovägen 7 (visa karta
)
141 57 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huddinge kommun, Bygglovsenheten 1 Kontakt
Enhetschef
Pernilla Jensen pernilla.jensen@huddinge.se Jobbnummer
10018481