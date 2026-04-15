Tillsynshandläggare cybersäkerhet
2026-04-15
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.
Vill du vara med och bidra till ett hållbart, tryggt och säkert Sverige?
Vill du vara med i utvecklingen av länsstyrelsens arbete med tillsyn av cybersäkerhet och samtidigt skapa praxis inom cybersäkerhetsområdet? Då har vi ett spännande och viktigt uppdrag till dig.
Länsstyrelsen har en viktigt roll i samhällets krisberedskap och totalförsvar, och är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap och högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet. Länsstyrelsen i Örebro län är också civilområdesansvarig länsstyrelse för Mellersta civilområdet.
Länsstyrelsens verksamhet inom samhällsskydd och beredskap innebär att leda och driva beredskapsarbetet i syfte att skapa en välutvecklad förmåga inom myndigheten och i länet via beredskapsaktörer som verkar här.
Vi söker nu tillsynshandläggare inom cybersäkerhetsområdet. Du kommer att bli delaktig i att bygga upp vår tillsynsförmåga enligt två nya EU-direktiv för cybersäkerhet och motståndskraft, NIS och CER. Enligt regeringens utredning Nya regler för cybersäkerhet (SOU 2024:18) föreslås Länsstyrelsen i Örebro län bli tillsynsmyndighet inom cybersäkerhetslagen i hela mellersta civilområdet.
Här får du ett unikt tillfälle att bidra till uppbyggnaden av ett nytt tillsynsområde under en tid när säkerhets- och beredskapsfrågor är mer aktuella än på många år.
Du kommer att tillhöra enheten Samhällsskydd och beredskap vars övergripande mål är att skapa förutsättningar för ett hållbart, tryggt och säkert Örebro län. För att nå målet jobbar enheten med uppdrag inom b.la. områdena skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar.
Det dagliga arbetet som tillsynshandläggare innebär, utöver tillsyn- och utredningsarbete, bland annat att ta fram underlag, svara på remisser samt att driva utvecklingen av arbetet enskilt och tillsammans med dina kollegor. Det ingår också samarbeta i olika forum med Myndigheten för civilt försvar och övriga tillsynsmyndigheter.
Tillsynen bedrivs bland annat genom att begära in och granska dokumentation av olika aktörers ledningssystem, IT-miljöer, processmiljöer, cyberfysiska system och tillverkares tekniska filer. Tillsynsbesök på plats kan också förekomma hos verksamhetsutövare. I tillsynsarbetet ingår även att förmedla kunskap om regelverket till verksamhetsutövare.
en för tjänsten relevant högskole-, universitetsexamen eller annan eftergymnasial utbildning som vi, tillsammans med erfarenhet, bedömer som likvärdig
några års arbetslivserfarenhet från relevanta arbetsområden exempelvis IT-säkerhet, informationssäkerhet, cybersäkerhet, tillsyn, juridik, handläggning eller utredning
erfarenhet av systematiskt och riskbaserat cybersäkerhetsarbete
Som person har du lätt för att bygga relationer och samarbeta. Vidare är du lyhörd samtidigt som du har förmåga att driva dina arbetsuppgifter framåt och arbeta rättssäkert och självständigt. Du har en god kommunikativ förmåga och kan förklara komplexa cybersäkerhetsfrågor för både tekniska och icke-tekniska målgrupper. Du är flexibel och lösningsinriktad.
Myndigheten och enheten är inne i en expansiv och utvecklande fas inom områden som berör säkerhet och beredskap. Arbetet är i ständig utveckling och utifrån vårt uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar. Det ger dig samtidigt möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.
erfarenhet av att tolka och tillämpa lagar eller regler
erfarenhet av tillsynsarbete eller annan form av inspektion/revision av informationssäkerhet, IT-, OT- eller cyberfysiska system.
kunskaper och erfarenheter av praktisk tillämpning av relevanta regelverk och säkerhetsstandarder, t.ex. NIS-direktivet och ISO-27000 serien.
formell certifiering inom informations- och cybersäkerhet.
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den statliga värdegrunden. Du uttrycker dig också väl i tal och skrift och körkort för bil krävs.
Anställningen är tillsvidare och provanställning tillämpas. Anställningen är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Välkommen med din ansökan senast 6 maj 2026.
Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 kompetenta kollegor - allt från kunniga experter till ambitiösa generalister - som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.
Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län".
Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 ÖREBRO
Marcus Sjöholm marcus.sjoholm@lansstyrelsen.se 010-2248263
