Tillsynshandläggare bostadsstöd inom energi
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Enheten för samhällsbyggnad / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-07-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Östergötlands län, Enheten för samhällsbyggnad i Linköping
När du jobbar på länsstyrelsen får du använda din kunskap på landets bredaste myndighet. Länsstyrelsen är statens företrädare i länet och ser till att nationella mål får genomslag. Med hänsyn till regionala förutsättningar gör vi avvägningar mellan olika samhällsintressen. Detta genom samarbete mellan experter inom en rad olika områden och i samverkan med myndigheter, kommuner och organisationer.
På länsstyrelsen skapar vi samhällsnytta och påverkar samhällsutvecklingen, varje dag. Det är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland.
Nu söker vi
En kollega som kommer arbeta som tillsynshandläggare inom två bostadsstöd.
Om enheten
Du kommer att tillhöra enheten för samhällsbyggnad som arbetar med frågor som rör hållbar samhällsplanering och boende. Främst arbetar vi med ärendehandläggning och rådgivning samt deltar i utredningar och utvecklingsprojekt inom de olika områdena. Totalt är vi cirka tretton medarbetare på enheten. På vår arbetsplats har du roligt, utvecklas och arbetar tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare och chefer. Vårt arbete är meningsfullt och hållbart. Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer varieras men i huvudsak består det av att utföra tillsyn av två bostadsstöd. Du kommer även göra utlämnande av allmän handling, svara på frågor, bevaka e-postlåda m m.
Ska-krav för tjänsten:
Minst treårig universitets- eller högskoleexamen inom ekonomi, revision, juridik eller motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av ekonomi/revision
Goda kunskaper i att formulera sig i tal och skift på svenska språket.
Goda kunskaper i att läsa och förstå kartmaterial.
God datorvana. Behärska och tillämpa Officepaketet.
B-körkort
Meriterande:
Det är meriterande om du har:
Kompletterande utbildningar inom energi
Erfarenhet/kännedom av arbete med bostadsstöd inom Länsstyrelsen
Erfarenhet av arbete med tillsyn
Erfarenhet av energideklarationer
Arbetat i Bofinc
Arbetat i digitala diarieföringssystem
Erfarenhet av ärendehantering
Som person
Viktigt är att du är trygg, stabil och har självinsikt. Tar ansvar för sin uppgift. Är lugn och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Kommunicerar på ett tydligt sätt. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningen är
En särskild visstidsanställning fram till 30 juni 2027. Tillträde enligt överenskommelse gärna så snart som möjligt.
Vill du veta mer kontakta:
Enhetschef, Anette Eriksson, telefon: 010-223 53 46.
Fackliga företrädare:
SACO, Sofie Helgesson, telefon: 010-223 53 71.
ST, Nina Stenmark, telefon: 010-223 53 04.
Välkommen med din ansökan
Som du skickar via www.varbi.com.
Din ansökan ska ha inkommit senast 20 augusti 2026, ange ref nr: 12451.
På myndigheten tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T
Läs mer om att jobba hos oss, vår värdegrund och våra förmåner:
Jobba hos oss | Länsstyrelsen Östergötland
Inom staten rekryterar vi efter principen om förtjänst och skicklighet. Det innebär att vi gör en helhetsbedömning och arbetar efter kompetensbaserad rekrytering som en kvalitetssäkring för objektivitet och icke-diskriminering.
Följ oss i sociala medier:
Sociala medier | Länsstyrelsen Östergötland
Läs mer om Länsstyrelsen i Östergötland:
Om Länsstyrelsen i Östergötlands län | Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Så hanterar vi dina personuppgifter:
Så hanterar vi dina personuppgifter | Länsstyrelsen Östergötland Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Östergötlands Län
(org.nr 202100-2270), https://www.lansstyrelsen.se/
Östgötagatan 3 (visa karta
)
581 86 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Enheten för samhällsbyggnad Kontakt
Nina Stenmark, ST 010-2235304 Jobbnummer
10003592