Tillsyningsman A-, E- & L-skydd / spärrfärd / växling (samt andra roller)
2026-01-19
, Mora
, Älvdalen
, Rättvik
, Leksand
Railone Group AB växer och behöver bli fler!
Vi är verksamma inom järnvägsbranschen och söker främst dig som är erfaren SoS-ledare och TSM-skydd för att vidareutvecklas med oss.
Men även dig med erfarenhet av:
• Hjullastare, anläggning.
• Mekanik- och reparationsarbeten av entreprenadmaskiner.
• Banteknik eller erfarenhet av arbeten i spårområde.
• Arbetsledning och logistik.
• Operatör för TSA (TSM & BASTAB meriterande)
Railone Group AB har en gedigen erfarenhet från branschen. Vi har 2 av Trafikverket godkända lärare som utbildar i samtliga säkerhetsfunktioner vi är verksamma och kan därmed hjälpa dig att utvecklas hela vägen.
Arbeten förekommer på dag-, natt- och helgtid över hela Sverige vilket också betyder att resor i tjänsten förekommer. B-körkort är därför ett krav.
Som TSM-skydd eller TSM vid spärrfärd/växling hos Railone kommer du att ha hela Sverige som arbetsplats och få arbeta i ett omväxlande tempo på alla våra projekt som vi är involverade i.
Du kommer att arbeta väldigt självständigt och främst ansvara för säkerheten för övrig personal i spårområdet.
Ditt höga säkerhetstänk och förmåga att identifiera eventuella risker och problem innan de uppstår är något som både vi och våra kunder värdesätter.
Vid arbete på järnvägen krävs uppmärksamhet och ett högt säkerhetstänk. Du kommer också att få kontrollera att skydds- och säkerhetsplaneringar för både arbetsmoment och arbetsplats i vårt löpande arbete att skapa en trygg arbetsplats.
Vi anser det meriterande om du har eller är:
• Yrkeserfarenhet inom entreprenader inom järnvägs- och/eller anläggningsbranschen.
• Skydds- och säkerhetsledare.
• Skydds- och säkerhetsplanerare.
• TSM skydd.
• TSM spärrfärd/växling.
• BASTAB.
• Förare, växling sidospår.
• Förare, spärrfärd eller tågfärd.
Är du en flexibel, driven och ansvarstagande person med social kompetens som har förmågan att fatta snabba beslut under press där lösningsorientering och säkerhet är i fokus så kan du vara precis den person som vi söker.
Vid rekryteringen fäster vi stor vikt vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga. Om du känner igen dig i beskrivningen och tror att du skulle passa i rollen ser vi gärna att du söker, även om du inte uppfyller alla formella krav eller önskemål.
I vår rekryteringsprocess genomför vi drog- och alkoholtester inför alla nyanställningar.
Om arbetsplatsen
Railone Group AB växer stadigt och är främst verksamma i Sveriges omfattande järnvägsnät där vi utför både underhållsarbeten samt medverkar i om- och nybyggnationer.
Vi utgår från Orsa, Dalarna där vi bl.a. har vårat huvudkontor, verkstad och nyrenoverade utbildningslokaler där all utbildning sker.
Ansökan och eventuella frågor mailas till kontakt@railone.se
Tveka inte på att höra av dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: kontakt@railone.se
(org.nr 559199-2705), https://railone.se
Bornvägen 53
794 32 ORSA
För detta jobb krävs körkort.
