Tillsyn- och bygglovhandläggare
2025-09-17
I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.
Vi söker nu dig som brinner för samhällsutveckling och vill jobba i ett nära samarbete med övriga samhällsbyggare.
Du blir en del av ett fantastiskt och stabilt team som tillsammans med dig består av bygglovhandläggare och byggnadsinspektörer. Tillsammans med planarkitekter, MEX-ingenjörer, GIS- och mätingenjör ingår du i plan- och byggenheten, där vi jobbar nära vararandra för att tillsammans påverka samhällsutvecklingen på ett långsiktigt och hållbart sätt.
Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och i Sotenäs kommun. Du erbjuds även möjlighet till löpande kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling. Läs mer om dina förmåner på https://www.sotenas.se/naringslivarbete/jobbahososs/visomarbetsgivare/personalformaner.4.6a5776e415ae3419826aa72f.htmlDina arbetsuppgifter
Som handläggare är du en samhällsbyggare och en del av miljö- och byggnämndens förvaltning.
En stor del av arbetet innebär att du handlägger ansökningar om bygglov, anmälningsärenden samt tillsynsärenden och fattar egna delegationsbeslut. Du skriver även fram förslag till beslut som du föredrar muntligt för Miljö- och byggnämndens ledamöter vid nämndens sammanträden.
Du lämnar råd och upplysningar om nämndens arbete och om lagstiftningen på ett sätt som är tillgängligt och begripligt för mottagaren.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra samhällsbyggare för ett hållbart samhälle.
Arbetet innebär täta kontakter med sökande, berörda sakägare, kommunmedlemmar, företag, byggherrar, byggkonsulter samt andra myndigheter.
Arbetsplatsen är förlagd till kommunhuset i Kungshamn.Kvalifikationer
Vi söker dig om har relevant utbildning och/eller erfarenhet från liknande arbete.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet för att du ska bli en bra pusselbit i vårt team.
Som person är du kunnig, serviceinriktad och ansvarstagande för ditt och enhetens arbete.
Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift i det svenska språket.
Det är meriterande om du även har förståelse för och erfarenheter från hela byggprocessen. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av arbete med tillsynsärenden inom ramen för plan- och bygglagen.Anställningsvillkor
Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
