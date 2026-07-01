Tillståndshandläggare
Borås kommun / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2026-07-01
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Övrig information
I enlighet med Lönetransparensdirektivet så lämnas information om lönespann för tjänsten vid kallelse till intervju.
Om du blir aktuell för denna tjänst krävs uppvisande av registerutdrag från Polismyndigheten.
Vill du ha en varierad och samhällsviktig roll där du kombinerar kvalificerad handläggning med ekonomiska granskningar och tillsyn? Hos oss får du möjlighet att arbeta med alkohol- och tobakshandläggning i en roll där du bidrar till rättssäkerhet, sunda konkurrensvillkor och ett tryggare samhälle.
Om verksamheten
Tillståndsenheten i Borås består av sex tillståndshandläggare och en chef. Gruppen har bred erfarenhet inom området och handläggarna har arbetat på enheten mellan 4 och 15 år. De senaste fyra åren har enheten inte haft någon personalomsättning men nu har en av våra handläggare valt att gå vidare till en annan tjänst och därför söker vi nu vår nästa kollega!
Idag är enheten placerad på Miljöförvaltningen men om erforderliga beslut fattas kommer enheten placeras på Samhällsbyggnadsförvaltningen från 1 januari 2027. Även våra kollegor från avdelningarna Miljötillsyn och Livsmedelskontroll flyttar samtidigt till samma förvaltning.
Tillståndsenheten är lokaliserad i stadshuskvarteret som är beläget centralt i Borås med närhet till centralstation och resecentrum.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Som tillståndshandläggare arbetar du huvudsakligen med handläggning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. Dessa är skyddslagstiftningar där folkhälsan prioriteras framför ekonomiska intressen. Som tillståndshandläggare hos oss arbetar du med detta perspektiv i fokus. Arbetet innebär både service och kontroll. Du ger stöd och vägledning till företagare samtidigt som du värnar om rättssäkerhet och folkhälsa.
Du handlägger ansökningar och ansvarar för kvalificerad ärendehandläggning där både juridiska och ekonomiska bedömningar ingår. Du granskar bolagsstrukturer, ägarförhållanden, årsredovisningar, bokföring, finansieringsunderlag och andra ekonomiska handlingar för att bedöma verksamheters ekonomiska förutsättningar och lämplighet. En central del av uppdraget är att bidra till att motverka ekonomisk brottslighet och osund konkurrens.
Utöver handläggning genomför du tillsyn av restauranger som serverar alkohol och butiker som säljer tobak, folköl och receptfria läkemedel. Tillsynen omfattar både administrativa granskningar och tillsyn i fält, där kvälls- och helgtjänstgöring förekommer vid vissa tillfällen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad högskoleutbildning inom ekonomi, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För att lyckas i rollen behöver du ha god analytisk förmåga och känna dig trygg i att granska och tolka juridiska och ekonomiska underlag. Du har lätt för att sätta dig in i lagstiftning och kan göra objektiva och välgrundade bedömningar även i komplexa ärenden.
Du har erfarenhet av ekonomisk granskning, som exempelvis arbete med årsredovisningar, bokföring, bolagsstrukturer eller revisionsfrågor. Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete, tillsyn eller handläggning där bedömningar och beslutsfattande varit en viktig del av arbetet.
Som person är du strukturerad och har förmåga att balansera noggrannhet med effektivitet. Du arbetar självständigt, planerar och prioriterar ditt arbete på ett sätt som gör att du kan hantera flera parallella ärenden samtidigt. Du har ett starkt driv och är resultatorienterad, vilket gör att du arbetar proaktivt för att nå både individuella och gemensamma mål.
Du är trygg i myndighetsrollen och kan kombinera ett professionellt och serviceinriktat bemötande med tydlighet och integritet. Du uttrycker dig mycket väl på svenska i både tal och skrift och skapar förtroende i dina möten med människor. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidrar till en positiv och respektfull arbetsmiljö. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav för tjänsten.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18:2026:003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
)
501 80 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Avdelningschef (nås v.28-31)
Thomas Hammarlund thomas.hammarlund@boras.se 033-353143 Jobbnummer
9987216