Tillredningsteamet, Aitik Boliden
Konsultia AB / Gruv- och metallurgijobb / Gällivare
2025-11-17
Om kundföretaget
Boliden Aitik utvinner och återvinner metall som världen behöver för att bygga välfärd. Vi bryter kopparmalm, en metall som tack vare sin fina förmåga att leda elektricitet är en viktig del i klimatomställningen. Vi övervinner och löser problem varje dag. Vi utvecklar smarta effektiva sätt att forma framtidens hållbara gruva. Hos oss jobbar människor som vill vara med på vår resa. De som är beredda att flytta berg för att vi ska lyckas.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av i av borrning, laddning, sprängning, kax-provtagning och borrservice. Tunga lyft samt arbete på hög höjd är vanligt förekommande arbetsmoment. Du kommer att utföra ett eller flera av arbetsmomenten inom tillredningen och vid behov även andra arbetsuppgifter inom sektionen. Arbetstiden är förlagd till kontinuerlig skiftgång, K2 med förmiddag och eftermiddag. Utbildningstiden är minst 4 veckor beroende på befattning.Profil
B-körkort och tillgång till bil är ett krav då pendling och skiftarbete kommer att förekomma!
Under våren/sommaren kommer du som går vidare i processen att arbeta via oss som uthyrd medarbetare hos Boliden Aitik.
För fler frågor gällande våra tjänster kontakta ansvarig Konsultchef Tova Nyberg
E-post - tova@konsultia.se
Övrig information
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på vår arbetsplats och välkomnar alla sökande.
