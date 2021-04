Tillplockande chaufför - Derome AB - Fordonsförarjobb i Trollhättan

Derome AB / Fordonsförarjobb / Trollhättan2021-04-131946 startade Karl Andersson den första cirkelsågen i halländska Derome. Idag driver tredje generationen av ägarfamiljen Derome, som är Sveriges största familjeägda träindustri med 2 300 medarbetare och en omsättning på 8,5 miljarder kronor.Här finns trevliga kollegor, goda karriärmöjligheter och chans att växa genom utbildning. Vi jobbar hårt för att varje medarbetare ska trivas och vilja stanna länge hos oss. Varje år gör vi roliga trivselaktiviteter och lägger extra kraft på hälsa och välmående, ett hälsosamt och balanserat arbetsliv är viktigt för oss. Vi vill att du som jobbar här ska ha det bra och känna stolthet att vara en del av Sveriges största familjeägda träindustri.2021-04-13Till vår anläggning i Trollhättan söker vi två tillplockande chaufförer. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är tillplockning av byggmaterial samt järnvaruartiklar till våra proffskunder. I tjänsten kommer det också att ingå arbetsuppgifter som innebär att du kommer att köra ut byggmaterial med kranlastbil enligt planering till våra kunder. Du arbetar tillsammans i ett team men även under eget ansvar med arbetsuppgifterna.Vi söker dig som är ordningsam, engagerad och energisk. CE kort och YKB är ett krav. Kranbehörighet, kranvana och truckkort är meriterande. Vi ser också gärna att du har erfarenhet från arbete inom lager och logistik.ÖVRIG INFORMATIONTjänsten är tillsvidare, på heltid och med tillträde snarast. Arbetstiden är förlagd under dagtid. Placering vid vår anläggning i Trollhättan.Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av vår Distributionschef Henrik Back på telefonnummer 0520-52 51 68.Passar tjänsten ovan in på dig? Tveka då inte, ansök redan idag! Vi vill ha din ansökan senast den 25 april eller tidigare då vi tillämpar löpande tillsättning av tjänsten.Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Derome är mer än bara virke och skruv. Vi förenklar vardagen för våra yrkeskunder och i våra bygg- och industrivaruanläggningar i västra och södra Sverige jobbar vi nära våra kunder. Hos oss ingår du i ett team som brinner för att utmana – tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för yrkesproffs. Läs mer på derome.seVaraktighet, arbetstidHeltid 100% TillsvidareFast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-04-25Derome AB5686780