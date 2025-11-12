Tillgångsförvaltare Infrastrukturanläggningar
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Tillgångsförvaltare till Trafikverket i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen ansvarar för förvaltning och underhåll av infrastrukturanläggningar, med fokus på tillgångsförvaltning, utveckling av underhållsstrategier, riskbedömningar och implementering av bästa praxis enligt ISO 55000.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Säkerställa effektiv förvaltning och optimering av anläggningens livscykel genom att följa bästa praxis enligt ISO 55000 för att maximera värde och minska risker.
Ansvara för att utveckla och genomföra långsiktiga förvaltningsplaner för att säkerställa effektiv drift och underhåll av anläggningarna.
Utveckla och säkerställa genomförandet av underhållsstrategier som stödjer Trafikverkets långsiktiga mål för anläggningarna.
Genomföra regelbundna riskbedömningar och säkerställa att åtgärder vidtas för att minimera risker och säkerställa anläggningens funktionalitet.
Säkerställa att tillgångsförvaltningen baseras på korrekt teknisk kompetens och bästa praxis för drift och underhåll av anläggningarna.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Högskoleutbildning inom väg- och anläggningsteknik, drift och underhåll eller motsvarande. Alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom flerårig erfarenhet som konsult, anställd eller entreprenör/beställare inom infrastrukturprojekt (minst 5 år).
Minst tre (3) års erfarenhet av att använda förvaltningssystem som Maximo eller liknande samt implementera tillgångsförvaltningsprinciper enligt ISO 55000. Erfarenheten ska ha förvärvats kontinuerligt under de senaste fem (5) åren..
Minst fem (5) års erfarenhet av tillgångsförvaltning för komplexa anläggningar, inklusive ansvar för långsiktig underhållsplanering och drift. Erfarenheten ska ha förvärvats kontinuerligt under de senaste sju (7) åren.
Minst fem (5) års erfarenhet av att utveckla och implementera underhållsstrategier för infrastrukturanläggningar med fokus på hållbarhet och driftseffektivitet. Erfarenheten ska ha förvärvats kontinuerligt under de senaste sju (7) åren.
Minst fem (5) års erfarenhet av att genomföra riskbedömningar och hantera risker relaterade till drift och underhåll av väg- och tunnelanläggningar. Erfarenheten ska ha förvärvats kontinuerligt under de senaste sju (7) åren. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9601978