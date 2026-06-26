Tillförordnad HR-direktör (Vikariat 6 månader)
Region Sörmland / Ekonomichefsjobb / Nyköping Visa alla ekonomichefsjobb i Nyköping
2026-06-26
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HR-staben, Nyköping
Tillförordnad HR-direktör (vikariat 6 månader) till Region Sörmland
Vill du ta ett strategiskt HR-ansvar i en verksamhet som gör verklig skillnad för människor varje dag?
Region Sörmland söker nu en erfaren och trygg ledare som kan kliva in som tillförordnad HR-direktör under en sexmånadersperiod.
Om uppdraget
Som tillförordnad HR-direktör ansvarar du för att leda och samordna regionens HR-arbete. Du säkerställer att HR-funktionen levererar med hög kvalitet, samtidigt som pågående initiativ drivs vidare och verksamheten får ett stabilt och professionellt stöd.
Du är en strategisk partner till regiondirektören och bidrar i dialog med politisk ledning. Rollen innebär att verka i en komplex, samhällsbärande organisation där hälso- och sjukvård, regional utveckling och service till invånarna står i fokus.
Ditt uppdrag omfattar
• Leda och utveckla HR-funktionen samt säkerställa fungerande daglig leverans
• Upprätthålla och vidareutveckla regionens HR-strategi och prioriterade initiativ
• Säkerställa en hållbar kompetensförsörjning inom regionens verksamheter
• Stödja politiken, chefer och ledning i organisations- och förändringsarbete
• Bidra till stabilitet, tydlighet och riktning i en övergångsperiodPubliceringsdatum2026-06-26ProfilKvalifikationer
• Akademisk examen inom HR, juridik, ekonomi eller motsvarande
• Flerårig erfarenhet av strategiskt HR-arbete på ledningsnivå
• Dokumenterad erfarenhet av att leda HR-funktion i större organisation
• Kunskap i svensk arbetsrätt, kollektivavtal och MBL
• Erfarenhet från offentlig sektor, region eller kommun
• Körkort BDina personliga egenskaper
• Trygg, stabil och prestigelös ledare
• God förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa organisationer
• Tydlig och förtroendeskapande i dialog med chefer, politisk ledning och fackliga parter
• Hög integritet och ett arbetssätt präglat av saklighet och opartiskhet
• Strukturerad, handlingskraftig och lösningsorienterad
Vi erbjuder
• Ett kvalificerat och meningsfullt uppdrag i en organisation med stor samhällsbetydelse
• Möjlighet att bidra till utvecklingen av Region Sörmland som arbetsgivare
• En central roll nära högsta ledningen med stort inflytande
Anställningsform
Vikariat 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse. Vikariatet pågår till sista april 2027 då ordinarie HR-direktör återkommer i arbete.
Information om tjänsten lämnas av
HR-direktör Kajsa Fisk, kajsa.fisk@regionsormland.se
, 0721-42 82 69
HR-specialist Rose-Marie Andersen Olsson, rose-marie.andersen.Olsson@regionsormland.se
, 0720-85 08 44
Rekryteringsspecialist, Catrin Dagander, catrin.dagander@regionsormland.se
, 0721-43 14 12
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på HR-staben i Region Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-02.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RHR-26-007". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9981987